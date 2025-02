Michael Irvin ha una forte convinzione nel futuro di Travis Kelce

Mentre molti credono che i capi di Kansas City avranno ancora un’ottima squadra la prossima stagione dopo essere stato rovinato nel Super Bowl LIX, c’è un patrimonio di cui i capi dovranno occuparsi prima di poter aspettarsi enorme per la prossima stagione Vince Lombardi Trophy .

Travis Kelce del veterano Travis Kelce, che ha 35 anni, è rimasto un anno sul suo contratto, ed non è sicuro se tornerà nel 2025 e realizzerà lo scorso anno.

Su “Speak” di Fox Sports 1 Hall of Famer di Fox Sports 1 Michael Irvin, Kelce, che non è sicuro se continuerà a giocare, è una forte indicazione che i suoi giorni di gioco sono finiti perché significa che ha perso la spinta e il desiderio.

“So quanto ama giocare a palla, ma una volta che lo dici nella tua mente, è un avvolgimento.”

"So quanto ama giocare a palla, ma una volta che lo dici nella tua mente, è un avvolgimento."

Kelce non è proprio il giocatore che era solo pochi anni fa, ma ha continuato a essere la coperta di sicurezza dei Chiefs in attacco.

Ha avuto 97 catture in 823 yard e tre touchdown durante la stagione regolare, ma nel Super Bowl contro Eagles è stato sottovalutato con 39 yard su quattro ricevimenti.

L’anno scorso, quando i Chiefs hanno vinto la loro seconda Coppa del Mondo uguale e il loro terzo in cinque anni, Kelce ha detto subito dopo la fine della partita, sarebbe tornato nel 2024 per inseguire una torta.

È molto probabile che, contrariamente a quanto ha detto Irvin, Kelce prenderà in considerazione la pensione e come potrebbe sembrare, solo per rendersi conto che gli mancherà il gioco e che i capi potrebbero benissimo vincere tutto il prossimo inverno.

