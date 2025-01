Michael Irvin reagisce ai Cowboys che lasciano Mike McCarthy

Lunedì, come molti si aspettavano da mesi, Mike McCarthy era fuori come capo allenatore dei Dallas Cowboys.

Il suo contratto è scaduto e nessuna delle due parti è riuscita a concordarne uno nuovo, ed entrambe le parti hanno finito per separarsi, secondo i rapporti.

Michael Irvin, il leggendario wide receiver dei Cowboys della loro dinastia negli anni ’90, ha dichiarato in “Speak” di Fox Sports 1 che sostiene la decisione di abbandonare McCarthy e che la sua vecchia squadra ha bisogno di un allenatore che sia “monomaniaco nel vincere le partite”. ” .”

.@michaelirvin88 reagisce ai Cowboys che passano da Mike McCarthy. 👀 pic.twitter.com/7jqpQct9ks — Parla (@SpeakOnFS1) 13 gennaio 2025

McCarthy, che ha allenato in qualche modo nella NFL per quasi tutti gli ultimi 30 anni, ha rilevato i Cowboys nel 2020 e ha ereditato una squadra di talento che comprendeva il quarterback Dak Prescott, il wide receiver CeeDee Lamb e il cornerback Trevon Diggs.

Negli anni successivi, aggiunsero altre stelle come Micah Parsons e DaRon Bland, ma durante il suo tempo con loro, McCarthy vinse un totale di una partita di playoff.

Questo è un franchise che detiene con orgoglio cinque trofei Vince Lombardi, ma non è stato al Super Bowl e nemmeno all’NFC Championship Game dalla stagione 1995, e la sua base di fan è più che frustrata dalla sua mancanza di successo.

Dallas ha un roster molto importante e una flessibilità minima o nulla sul tetto salariale, quindi hanno un grande compito in questa stagione in termini di crescita del loro roster e ritorno ai playoff.

In questa stagione sono andati solo 7-10 e non sono riusciti a qualificarsi per la postseason.

