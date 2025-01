A primeira partida da série IND vs ENG 2025 T20I será disputada no dia 22 de janeiro.

A seleção inglesa de críquete está atualmente em turnê pela Índia para oito partidas de bola branca. A série T20I de cinco partidas começará em 22 de janeiro e será seguida por uma série de três ODI.

A Índia recebeu um grande impulso com o retorno de Mohammed Shami, que está pronto para retornar à seleção depois de mais de um ano. Shami estava fora do críquete internacional desde novembro de 2023 devido a uma lesão no tornozelo e problemas no joelho.

A Índia tem sido um dos times mais dominantes no críquete T20 no ano passado. Os Homens de Azul venceram a Copa do Mundo T20 Masculina da ICC de 2024 e alcançaram 24 vitórias em 26 partidas no formato mais curto em 2024.

Após as aposentadorias dos craques Rohit Sharma e Virat Kohli, a Índia deu oportunidades a novos talentos de rebatidas como Abhishek Sharma e Tilak Varma. No departamento de boliche, na ausência de Bumrah, Arshdeep Singh emergiu como o principal lançador rápido do time, atualmente classificado em segundo lugar na lista dos maiores ganhadores de postigos de todos os tempos da Índia em T20Is.

O ex-capitão da Inglaterra Michael Vaughan compartilhou suas previsões para a tão esperada série IND vs ENG T20I.

Michael Vaughan dá sua previsão para a série T20I

Respondendo ao tweet de um fã pedindo sua previsão sobre a próxima série T20I de cinco partidas entre Índia e Inglaterra, Michael Vaughan respondeu: “Inglaterra vencerá por 3-2“.

A Inglaterra tem estado em excelente forma no formato T20, vencendo as últimas cinco partidas da série T20I contra as Índias Ocidentais por 3-1, após um empate 1-1 contra a Austrália em casa em setembro.

Equipes da Índia e da Inglaterra para a série T20I:

Índia: Suryakumar Yadav (c), Axar Patel (vc), Abhishek Sharma, Sanju Samson, Tilak Varma, Hardik Pandya, Rinku Singh, Nitish Kumar Reddy, Harshit Rana, Arshdeep Singh, Mohammad Shami, Varun Chakaravarthy, Ravi Bishnoi, Washington Sundar e Dhruv Carapau (semana).

Inglaterra: Jos Buttler (c), Harry Brook (vc), Phil Salt (sem), Jacob Bethell, Liam Livingstone, Rehan Ahmed, Jofra Archer, Gus Atkinson, Brydon Carse, Ben Duckett, Jamie Overton, Jamie Smith, Adil Rashid, Saqib Mahmood e Mark Wood.

