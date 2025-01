Michigan State Spartans x Washington Huskies: como assistir basquete online da NCAA, canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

relatório de meio período

Resta apenas mais um tempo entre o Michigan State e a vitória que eles eram favoritos esta noite. Eles têm um pouco de segurança, pois atualmente lideram o Washington por 42-13.

O Michigan State entrou no confronto com sete vitórias consecutivas e está a apenas meia distância um do outro. Serão oito ou Washington se adiantará e explodirá tudo? Saberemos em breve.

Quem está jogando

Washington Huskies @ Espartanos do Estado de Michigan

Registros atuais: Washington 10-5, Michigan State 12-2

Como assistir

O que saber

Washington desfrutou de uma homestand de sete jogos, mas em breve terá que tirar a poeira de suas camisas de estrada. Eles e os espartanos do estado de Michigan se encontrarão em uma batalha Big Ten às 20h (horário do leste dos EUA) na quinta-feira no Breslin Center. Os Huskies deverão perder este jogo por 14,5 pontos, então veremos se isso lhes dá alguma motivação.

No domingo passado, Washington chegou perto do ataque, mas não conseguiu diminuir a diferença, caindo por 81-77 para Illinois.

A derrota de Washington ocorreu apesar do jogo de qualidade do DJ Davis, que fez 11 de 19 rumo a 31 pontos. Davis está se tornando um preditor do sucesso de Washington: quando ele marca pelo menos 25 pontos, o time tem 9-3 (e 1-2 quando ele não marca).

Enquanto isso, o Michigan State entrou no confronto com o Ohio State na sexta-feira com seis vitórias consecutivas, mas entrará no próximo jogo com sete. Eles começaram o ano novo com uma vitória por 69-62 sobre os Buckeyes.

Vários jogadores tiveram desempenhos sólidos para levar o Michigan State à vitória, mas talvez nenhum mais do que Szymon Zapala, que fez 7 de 8 no caminho para 15 pontos mais dois bloqueios. Outro jogador que fez a diferença foi Coen Carr, que marcou 11 pontos.

A derrota de Washington reduziu seu recorde para 10-5. Quanto ao estado de Michigan, sua vitória elevou seu recorde para 12-2.

Embora apenas o estado de Michigan tenha cuidado de seus torcedores na última vez que jogaram, ambos os times agradaram os apostadores ao cobrir o spread. Olhando para o futuro, o Michigan State é o favorito nesta disputa, já que os especialistas esperam vê-lo vencer por 14,5 pontos. Pode valer a pena fazer uma aposta rápida em Washington, já que eles têm uma sequência de cinco jogos cobrindo o spread quando jogam como azarões.

Chance

O estado de Michigan é um grande favorito de 14,5 pontos contra Washington, no último relatório. probabilidades de basquete universitário.

Os apostadores tinham uma boa ideia da linha para este, já que o jogo começou com os espartanos como favoritos de 13,5 pontos.

O acima/abaixo é de 146,5 pontos.

