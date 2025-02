Michigan State vs. Previsão de Purdue, Probabilidades, Tempo: 2025 Pelocas de basquete universitário, 18 de fevereiro Balls por modelo comprovado

A corrida pelo título da temporada regular dos Big Ten ainda está aberta e as equipes que estão firmemente na corrida enfrentarão terça -feira, quando os Spartans No. 14 do Estado de Michigan receberem os Boilermakers No. 13 de Purdue. O estado de Michigan tem 20 a 5 na temporada e atrai o primeiro lugar de Michigan para um jogo de 11-3 na conferência, enquanto Purdue tem 19-7 em geral e é o terceiro na classificação Big Ten em 11-4. Os Boilermakers dominaram essa rivalidade nos últimos tempos, vencendo nove dos últimos 10 reuniões de face -face, mas os espartanos cobriram a propagação em cinco dos últimos seis confrontos.

A dica do Jack Breslin Student Events Center em East Lansing, Michigan, está programada para as 19h ET. Os espartanos são 3,5 pontos nas últimas chances do estado de Michigan vs. Purdue do consenso da Sportsline, enquanto os pontos superiores/inferiores observados é de 148,5. Antes de fazer qualquer seleção de Purdue vs. Estado de Michigan, Confira as previsões de basquete universitário do modelo de projeção da Sportsline.

O modelo simula cada jogo de basquete universitário da Divisão 1 10.000 vezes. Entre na semana 16 da temporada 2024-25 em um rolo de apostas 213-158 (+1675) em todos os times de basquete universitários mais bem qualificados que datam de 2023. Qualquer pessoa que siga casas de apostas e em aplicações de apostas poderia ter visto ótimo retorna.

O modelo fez sua visão em Michigan State vs. Purdue. Pode Vá para a Sportsline para ver suas seleções. Aqui estão várias linhas de basquete universitário e tendências para Purdue vs. Estado de Michigan:

Michigan State vs. Purdue SP Pread: Michigan State -3,5

Michigan State vs. Purdue sobre/Under: 148,5 pontos

Michigan State vs. Purdue Money Line: Michigan State -168, Purdue +141

Michigan State vs. Escolhas de Purdue: Veja Picks in Sportsline

Michigan State vs. Purdue Streaming: FUBOTV (Tente de graça)

Por que você deve apoiar o estado de Michigan

A equipe de Tom Izzo é uma das mais profundas do país, com 10 jogadores que registram pelo menos 15 minutos por jogo e todos com média de 5,0 pontos por competição ou mais. Em uma vitória por 79 a 65 sobre o Illinois no sábado, os espartanos fizeram 11 jogadores vendo ações sem que ninguém precisasse jogar mais de 30 minutos.

Jaxon Kohler liderou o caminho com 23 pontos e 10 rebotes e o atacante do terceiro ano publicou duas duplas em seus últimos três jogos. Tre Holloman forneceu 14 pontos do Banco para o Estado de Michigan, enquanto a equipe também venceu a batalha de cobrança (11-7) e a Batalha de Rebotes (39-34). Os espartanos agora têm 12-5-1 contra a propagação em seus últimos 18 jogos e é a primeira vez que eles os favorecem contra os Boilermakers desde 2021. Veja o que a equipe escolhe aqui.

Por que você deveria apoiar Purdue

Enquanto isso, Purdue sofreu perdas consecutivas para passar para o terceiro lugar na classificação da conferência, mas a equipe de Matt Painter ainda é uma das mais eficientes do país no ataque. Os Boilermakers ocupam o décimo lugar do país em porcentagem de meta de campo (49,4) e 28 em uma porcentagem de 3 pontos (37,7). No entanto, é uma abordagem ofensiva mais pesada com Trey Kaufman -Reenn, Braden Smith e Fletcher Loyer, que fornecem quase 63% da pontuação.

Kaufman -enn vem de uma partida de 30 pontos em uma derrota por 94-84 contra o Wisconsin no sábado e tem uma média de 19,4 pontos por jogo na temporada. Loyer acrescentou 15 pontos e Smith teve 12 assistências, mas marcou apenas seis pontos em 2 de 10 chutes do chão. Apesar do contrário contra os texugos, Purdue ainda cobriu a propagação em 10 de seus últimos 13 jogos e também abordou em cada um dos seus últimos seis jogos de estrada. Veja o que a equipe escolhe aqui.

Como fazer o estado de Michigan vs. Purdue Picks

O modelo Sportsline está passando pelo total, projetando 149 pontos combinados. Ele também diz que um lado da propagação atinge 60% das simulações. Você só pode obter a seleção na Sportsline.

Então, quem ganha o estado de Purdue vs. Michigan, e de que lado da propagação atinge 60% das simulações? Visite a Sportsline agora para ver qual lado da propagação será executado, todo o modelo avançado que sobe mais de US $ 1.600 em seus times de basquete universitários que datam de 2023, e descubra.