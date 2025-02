Michigan vs. Oregon Probabilidades, previsão, linha: 2025 Celeções de basquete universitário, 5 de fevereiro, as melhores apostas do modelo comprovado

No. 24 Michigan Wolverines (16-5, 8-2) apontará para sua décima primeira casa consecutiva quando receber o Oregon Ducks (16-6, 5-6) em um grande confronto nas horas de basquete da universidade do Basquete Universitário do basquete universitário quarta -feira. Michigan está invicto em casa este ano, que é uma mudança marcante após 5 a 10 anos em casa na última temporada. Enquanto isso, os Ducks perderam seus últimos três jogos, mas também derrotaram os Wolverines nos últimos três reuniões. Michigan tem 11-10 contra a propagação (ATS) na temporada de basquete universitária de 2024-25, enquanto o Oregon é 9-13 em comparação com a linha.

Oregon vs. Michigan estendido: Michigan -8.5

Oregon vs. Michigan acima/Under: 153,5 pontos

Oregon vs. Michigan Money Line: Michigan -380, Oregon +297

Por que o Oregon pode cobrir

Enquanto o Oregon tem apenas 3-9 ATS como uma equipe local, ele está muito melhor longe da Arena Knight, passando por 6-4 em comparação à propagação. Além disso, os Ducks têm 3-1 contra a linha como impotente nesta temporada e estão visitando uma equipe de Wolverines que não conseguiu cobrir em cada um dos últimos cinco passeios. Os Ducks também têm a vantagem nos confrontos recentes, vencendo cada um dos três últimos, incluindo uma vitória há pouco mais de um ano em dezembro de 2023.

O Oregon tem uma combinação de interiores com Big Man, Nate Bittle e Guard, Jackson Shelstad. Ambos estão apresentando mais de 12 pontos por jogo, com bittle disparando 50% do campo, e Shelstad tem uma média de 15,8 ppg na estrada, em comparação com 10,9 em casa. Além disso, o TJ Bamba é uma praga defensiva que calcula a média de 3,0 roubos em seus últimos cinco jogos. Deve causar estragos em uma ofensiva de Michigan que pode ser descuidada com a bola, já que os Wolverines cometem a maioria das perdas de bola por jogo na Divisão I. Veja o que a equipe escolhe aqui.

Por que Michigan pode cobrir

Os Wolverines têm um equilíbrio incrível, com as cinco manchetes em média em dois dígitos, e é um grupo veterano desde que os seis melhores marcadores de Michigan são estudantes do ano passado. As âncoras, nas duas extremidades da quadra, pois os Wolverines são seus pares de 7 pés em Vladislav Goldin e Danny Wolf. O primeiro, que acompanhou o treinador Dusty May of FAU, lidera a equipe com 15,6 pontos e 1,6 blocos, enquanto o segundo também está atingindo 1,6 chutes por jogo. Wolf liderou a Ivy League com 9,7 rebotes na última temporada enquanto jogava em Yale, e aumentou essa produção no Big Ten, com média de 10 conselhos por jogo.

Esses dois bloqueiam a tinta na defesa, enquanto as asas de Michigan assediam o perímetro, o que permite que os oponentes disparem apenas 30,8% em 3 tentativas de ponto. Essa defesa foi ainda melhor nos últimos 10 jogos de Michigan, mantendo os inimigos a menos de 30% além do arco nesta seção. A ofensiva do Oregon já tem dificuldades, classificando o 15º entre 18 equipes Big Ten em sets por jogo nos jogos da conferência nesta temporada. Veja o que a equipe escolhe aqui.

