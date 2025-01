Mick Cronin, allenatore dell’UCLA: è difficile allenare giocatori “deliranti”.

L’allenatore dell’UCLA Mick Cronin ha strappato i suoi giocatori dopo la terza sconfitta dei Bruins, 22esimi in classifica, in quattro partite, dicendo che non stavano dando abbastanza impegno e mancavano di tenacia.

L’UCLA, che ha vinto 10 delle sue prime 11 partite e ha iniziato 2-0 nella Big Ten, ne ha perse due dopo la sconfitta casalinga per 94-75 di martedì sera contro il numero 24 del Michigan.

Sabato i Bruins hanno perso 66-58 in casa del Nebraska.

“Devo gestire il campo per far sì che i ragazzi giochino duro”, ha detto Cronin. “È pazzesco, ed è ogni giorno. Ne sono stufo. Ho più energia di chiunque altro in allenamento ogni giorno. Sono scioccato da tutti nello spogliatoio, dai miei assistenti allenatori, dai miei giocatori.

“Non devo fare nient’altro. Ho quasi ottenuto 500 vittorie. Ho solo 53 anni. Penseresti che allenerei i Lakers. È uno scherzo. È uno scherzo. Ma entro e ho più passione, energia e più orgoglio di chiunque altro e questa è la verità in questo momento.

Cronin ha detto che la sua squadra è “troppo debole per giocare abbastanza forte” e lo dimostra nei momenti cruciali.

“Quindi la verità è che è davvero difficile allenare persone deliranti”, ha detto. “Un cane affamato prende un osso. Abbiamo ragazzi che pensano di essere molto migliori di quello che sono. Sono bravi ragazzi. Sono completamente deliranti su chi sono.”

Cronin ha detto che spera che la sconfitta del Michigan sia la “torta umile” di cui la sua squadra ha bisogno e che il suo lavoro è trovare giocatori che giochino duro per lui e facciano quello che dice loro di fare.

“Ma in questo momento”, ha detto, “sto esaminando in profondità alcuni ragazzi che giocano abbastanza forte da vincere una partita dei Big Ten”.

Rapporto dell’Associated Press.

