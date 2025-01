Mick Cronin coloca a expulsão e a derrota para Maryland em perspectiva enquanto os incêndios florestais afetam sua equipe, UCLA e Los Angeles

COLLEGE PARK, Maryland – Depois que Mick Cronin conseguiu o que queria – ser eliminado em um jogo de nove pontos faltando 5:14 para o fim na eventual derrota de sexta-feira à noite por 79-61 para Maryland – o técnico da UCLA foi direto para o vestiário.

Quando ele chegou lá, Cronin foi direto para o telefone e abriu o Assistir ao aplicativo Duty. Desamparado, a mais de 4.300 quilômetros de distância, Cronin verificava o mapa interativo da atividade dos incêndios florestais para ver se as chamas em Los Angeles haviam se aproximado de sua casa.

“Os incêndios estão chegando a Mulholland, a Encino”, disse Cronin na noite de sexta-feira, acrescentando: “Eu estava mandando uma mensagem para Chrissy em minha casa, que é minha esposa de fato e namorada de longa data, para ter certeza de que todos estão bem e prontos para partir, se necessário. .” Eu tenho que ir. “Tenho pessoas naquele vestiário, pessoas evacuadas ontem, que estão aqui no nosso grupo de viagem, quer dizer, isso é o pior que pode acontecer.”

Vários incêndios florestais massivos na grande Los Angeles dominaram o ciclo de notícias nacional desde terça-feira e continuarão a ser a principal notícia nos Estados Unidos nos próximos dias. A destruição em Pacific Palisades, Malibu, Altadena e mais além tornou-se um dos desastres naturais mais dispendiosos da história americana, com incontáveis ​​milhares de milhões de dólares em danos à medida que os incêndios devastam áreas de terra e arrasam comunidades no sul da Califórnia. Cronin, seus assistentes e muitos de seus colegas da UCLA conhecem pessoas que perderam suas casas (incluindo o técnico do Los Angeles Lakers, JJ Redick). Cronin também está nervoso com a possibilidade de perder o seu, e o nível de ansiedade é agravado pelo fato de que tudo isso está acontecendo enquanto a UCLA está no meio de uma viagem de cinco dias pelo lado oposto do país. (O próximo jogo do time é segunda-feira em Rutgers.)

“Ontem eu estava dando a um amigo a senha da minha conta da Nike para que ele pudesse comprar roupas para sua família”, disse Cronin.

Foi uma semana incrível para Cronin, talvez a mais desafiadora de sua carreira. O número 22 da UCLA começou com 10-1, mas agora está com 11-5 após sua quarta derrota em cinco jogos, sendo as duas derrotas mais recentes de destaque devido às palavras e ao comportamento de Cronin. Sua coletiva de imprensa pós-jogo na noite de terça-feira, após uma derrota em casa por 94-75 para o número 24 do Michigan, começou com um discurso contra sua equipe Isso provocou uma reação além do mundo do basquete universitário. Cerca de uma hora depois de fazer esses comentários, Cronin estava em casa empacotando seus itens pessoais mais preciosos para o caso de precisar evacuar. As malas ainda estão na porta da frente.

“Minha casa está prestes a ser evacuada”, disse-me Cronin na sexta à noite.

Por mais frustrante que seja voar através do país e sofrer uma dura derrota para Maryland, o resultado não o está afetando muito no momento. É justo dar a Cronin um pouco mais de liberdade em seu comportamento? As suas duras palavras dirigidas aos seus jogadores na terça-feira e as suas travessuras no campo de jogo na sexta-feira são criticáveis, mas é preciso ter em conta que coincidiram com uma grande crise, tanto pessoal como comunitária, que está a recalibrar as coisas.

“É a pior situação em casa e coloca muitas coisas em perspectiva”, disse Cronin. “A questão do basquete é secundária, para ser sincero, é mesmo.”

Do lado de fora, a expulsão de sexta-feira poderia parecer que Cronin ainda estava fervendo de raiva de seu time, mas não foi o caso. Sua dupla técnica foi um ponto de ruptura com os árbitros. Cronin ficou furioso porque achou que Maryland era muito físico e não ligou para ele. Onze minutos (em tempo real) antes de Cronin ser expulso, o árbitro principal Jeff Anderson permitiu que um histriônico Cronin desabafasse sobre ele por quase um minuto depois que um tempo limite foi solicitado com oito minutos restantes e mudança.

O lobby não foi eficaz.

Faltando pouco mais de cinco minutos para o fim do segundo tempo, depois que o atacante do Terps Julian Reese fez contato em uma bola perdida com William Kyle III da UCLA, sem apitar, Cronin errou seu sétimo ou oitavo tabuleiro da noite e foi chutado.

“Em defesa dos meus rapazes, não achei que tivéssemos chance de vencer no segundo tempo, avisei Jeff Anderson e fui tomar banho”, disse Cronin.

A técnica dupla resultou em quatro lances livres, aumentando a vantagem do Maryland para 13. Um momento depois, Ja’Kobi Gillespie acertou uma cesta de 3 pontos para fazer o placar 69-54 e tudo acabou. A vitória de 18 pontos foi a maior margem de vitória dos Terrapins sobre um time classificado desde 2008.

Cronin, que não se lembrava da última vez que tentou ser expulso, disse que seu time apitou mal. Ele disse que queria que Anderson o expulsasse e que o show que ele deu para a torcida de Maryland foi em defesa de seus jogadores. Ele também tem problemas com a forma como o Big Ten contrata seus dirigentes para seus jogos.

“Já estou farto”, disse Cronin. “Estou enviando uma mensagem. Estou cansado disso. Sei que somos estranhos e tudo mais (nós, USC e Oregon), mas isso foi ridículo.”

Refere-se aos times da Costa Oeste que se juntaram ao Big Ten em 2024 (incluindo Washington) no enorme realinhamento da conferência impulsionado pelo futebol que também alterou significativamente o cenário do basquete universitário. Há claramente muita coisa na mente de Cronin e ele queria divulgar muito na noite de sexta-feira.

“Você está enfrentando um time que está 1-2 na liga, mas na verdade eles são um dos 25 melhores times…eles farão o que for preciso”, disse Cronin. “E na minha opinião, precisávamos de árbitros mais fortes no jogo.”

Cronin também deu crédito a Maryland depois, reconhecendo o fato de que a defesa de seu time despencou e sua tendência de virar as bolas piorou muito. Os Bruins tiveram 21 brindes, o melhor da temporada, na noite de sexta-feira.

“Já estive nessas malditas ligas antes”, disse Cronin, lembrando-se de seus dias em Cincinnati, no antigo Big East. “Você tem que superar isso e chegar ao torneio da NCAA e tudo o mais, não importa onde você vá… Você apenas tem que continuar lutando e terá corridas como Isso será inevitável, a menos que você tenha um grande equipe.”

Um time outrora promissor do Bruins parece um pouco à deriva agora, o que é compreensível. Pode ser difícil funcionar e concentrar-se da melhor forma quando há tanta destruição, tristeza e incerteza em casa.

“É que é mais do que trágico e ainda não acabou, essa é a parte assustadora”, disse Cronin. “As pessoas que não estão em Los Angeles não entendem que isso não acabou. São ventos fortes voltando. É realmente assustador.”

Discursos em conferências de imprensa, explosões no jogo, chamadas de árbitros pós-jogo. Tudo tem sido muito. E dadas as tragédias em casa e as tristes realidades em curso, não podemos deixar de nos perguntar como Cronin e sua equipe superarão isso… e quanto tempo levarão para isso.