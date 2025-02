MICT vs PR Dream11 Previsão hoje Classificador 1 SA20 2025

Dream11 Dicas e guia de críquete de fantasia para o qualificador 1 da SA20 League 2025, que será tocada entre MICT vs. PR em Gqeberha.

O cenário está pronto para a rodada mais importante do SA20 2025 em andamento. As quatro melhores equipes agora competirão para se tornar os campeões.

O 1 verá um confronto entre os dois melhores equipamentos classificados. Minha Cidade do Cabo (MICT) bloqueará os chifres com o Paarl Royals (PR) neste confronto, que será disputado na terça -feira, 4 de fevereiro de 2025 no St. George’s Park, em Gqeberha. Esta partida determinará os primeiros finalistas do torneio.

O MICT está invicto nos últimos seis jogos, enquanto as relações públicas perderam dois jogos consecutivos antes deste jogo. Você pode se recuperar aqui, ou o MICT continuará sua sequência e a qualidade vencedora para a final?

MICT vs PR: Detalhes da festa

Fósforo: Paarl Royals (PR) vs Mi City of the Cape (MICT), Classificação de Match 1, SA20 League 2025

Data de coincidência: 4 de fevereiro de 2025 (segunda -feira)

Tempo: 21:00 IS / 13:30 GMT / 21:30 Local

Evento: St. George’s Park, Gqeberha

MICT vs PR: Cabeça por cabeça: MICT (4) -PC (2)

Um total de seis jogos foram disputados entre as duas partes. Minha cidade de Cape venceu quatro jogos, enquanto a Royals de Paarl tem duas vitórias debaixo dos cintos.

MICT vs PR: Relatório Meteorológico

A previsão para terça -feira à noite em Gqeberha prevê um clima claro com uma temperatura de 26 ° C e umidade em torno de 56 %.

MICT vs PR: Relatório de tom

A superfície no St. George’s Park é um Wickt uniforme, que produz uma boa superfície para batedores e jogadores de boliche. Os jogadores de boliche receberão uma boa recuperação, enquanto os spinners receberão ajuda à medida que a bola envelhece. A pontuação média aqui foi de 155-160, com o time, atingindo o segundo vencendo mais jogos nos recentes jogos do SA20.

MICT vs PR: XIS prevê:

Paarl Ross: Mitchell Owen, Lhuan-Dre Praetorius, Rubin Hermann, Dunith Wellage, Mitchell Van Buern, Dineh Karthik (WK), Dayyan Galiem, David Miller (C), Bjorn Fortuin, Womenb-Uhhman, Lingi i

Minha Cidade do Cabo: Ryan Rickelton (WC), Hendricks, Rassie Van der Dussen, Dewald Brevis, Delano Potgieter, Corbin Bosch, Rashid Khan (C), Azmatullah Omarzai, George Linde, Kagiso Rabada, Trent Bort

Sugerired Dream11 Fantasy Team No. 1 MICT vs PR Dream11:

MICT vs PR Dream11 Team 1

Portátil: Ryan Rickelton, Rubin Hermann

MassaS: Hendricks, Lhuan-Dre Praetorius, Rassie van der Dussen, D Potgieter

SUV: George Linde, Mitchell Owen, Dewald Brevis

JogadorS: Bjorn Fortuin, Mujerb-Wh-Mahaman

Capitão Primeira opção: Ryan Rickelton || Capitão Segunda opção: Womenb-Urhman

Vice-Capitán Primeira opção: Lhuan-dre praetorius || Vice Capitão Segunda opção: George Linde

SuGADO DREAM11 FANTASY EQUIPE Nº 2 MICT vS PR DREAM11:

MICT vs PR Dream11 Team 2

Portátil: Ryan Rickelton, Rubin Hermann

Massa: Hendricks, Rassie van der Dussen, D Potgieter, Lhuan Dre Praetorius

SUV: George Linde, Mitchell Owen, Dewald Brevis

JogadorS: Bjorn fortuin, Mujerb ur rahman

Capitão Primeira opção: Mitchell Owen || Capitão Segunda opção: George Linde

Vice-Capitán Primeira opção: Dewald Brevis || Vice Capitão Segunda opção: Hendricks

MICT vs PR: Dream11 Previsão – Quem vai ganhar?

Minha cidade de Cape tem sido a melhor equipe nesta competição, enquanto o Royals de Paarl não teve consistência desde que Joe Root deixou a equipe para se juntar à ODI da Inglaterra. É aí que iremos com o impulso e retornaremos a vencer.

