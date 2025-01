Middle Tennessee Blue Raiders x Kennesaw State Owls: como assistir basquete da NCAA online, canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

relatório de meio período

Depois de uma dura derrota na estrada em sua última partida, o Middle Tennessee parece muito melhor hoje em sua quadra. Eles saltaram para uma vantagem rápida de 43-39 contra o Kennesaw State.

Se o Middle Tennessee continuar jogando assim, eles aumentarão seu recorde para 11-5 em pouco tempo. Por outro lado, Kennesaw State terá de se contentar com um recorde de 9-6, a menos que as coisas mudem (e rapidamente).

Quem está jogando

Corujas do estado de Kennesaw @ Middle Tennessee Blue Raiders

Registros atuais: Kennesaw State 9-5, Middle Tennessee 10-5

Como assistir

O que saber

Depois de três jogos fora de casa, Middle Tennessee volta para casa. Eles e os Kennesaw State Owls se encontrarão em uma batalha da Conference USA às 19h30 horário do leste dos EUA na quinta-feira no Murphy Center. Os Blue Raiders exibem sua força ofensiva, já que tiveram média de 78 pontos por jogo nesta temporada.

A temporada do Middle Tennessee não foi muito boa no ano passado, mas está começando a parecer que os problemas estão no espelho retrovisor. Eles abriram o ano novo com uma derrota malsucedida por 73-63 para o Liberty. A disputa marcou o jogo com menor pontuação dos Blue Raiders até agora nesta temporada.

Essam Mostafa fez um bom esforço pelo time perdedor ao marcar um duplo-duplo com 14 pontos e 16 rebotes. Jestin Porter, por outro lado, foi muito menos útil: marcou 0-5 de longa distância.

Middle Tennessee lutou para trabalhar junto e terminou o jogo com apenas oito assistências. Eles foram demolidos por seus oponentes naquele departamento enquanto o Liberty acumulava 16.

Enquanto isso, o jogo do Kennesaw State no sábado estava empatado em 36 a 36 no intervalo, mas felizmente para eles as coisas não permaneceram assim. Eles foram vitoriosos contra Jax. Estado por uma pontuação de 83-71. O over/under foi fixado em 154,5 pontos, então é um bom trabalho para os apostadores; você estava certo sobre o dinheiro.

Kennesaw State conquistou a vitória graças a vários jogadores importantes, mas foi Simeon Cottle na frente quem marcou 28 pontos. Outro jogador que fez a diferença foi Adrian Wooley, que acertou 8 de 14 e somou 20 pontos mais oito rebotes.

A derrota do Middle Tennessee caiu seu recorde para 10-5. Já o Kennesaw State aumentou seu recorde para 9-5 com a vitória, que foi a sétima consecutiva em casa.

A recuperação provavelmente será um grande fator nesta competição: Middle Tennessee quebrou as tabelas nesta temporada, com média de 39,6 rebotes por jogo. Não é como se a Kennesaw State (atualmente em quinto lugar) estivesse lutando nesse departamento, já que sua média foi de 43,5. Com ambas as equipes lutando para controlar os arremessos perdidos, veremos se uma equipe consegue tirar vantagem.

Quanto ao próximo jogo, o Middle Tennessee é o favorito, já que os especialistas esperam uma vitória por 8,5 pontos.

Chance

Middle Tennessee é um grande favorito de 8,5 pontos contra Kennesaw State, de acordo com o último probabilidades de basquete universitário.

Os apostadores alinharam-se com a comunidade de apostas neste caso, pois o jogo começou com um spread de 8,5 pontos e lá permaneceu.

O acima/abaixo é de 157,5 pontos.

