MIE vs DC Dream11 Previsão Hoje Jogo 4 ILT20 2025

Dicas e guia do Dream11 Fantasy Cricket para ILT20 2025 Match 4, que será disputado entre MIE x DC em Abu Dhabi.

A partida número 4 do ILT20 2025 será uma revanche da primeira partida do torneio. O MI Emirates enfrentará o Dubai Capitals pela segunda vez na competição.

Anteriormente, Dubai Capitals registrou uma vitória emocionante por apenas uma corrida contra o MIE. Mas eles podem fazer isso de novo? A MI Emirates estará ansiosa para igualar o placar.

O próximo confronto terá início às 20h IST de segunda-feira, no Dubai International Cricket Stadium e será mais um episódio desta rivalidade.

MIE vs DC: detalhes da partida

Fósforo: MI Emirates (MIE) x Dubai Capitals (DC), partida 4, ILT20 2025

Data da partida: 13 de janeiro de 2025 (segunda-feira)

Tempo: 20h IST / 14h30 GMT / 18h30 LOCAL

Evento: Estádio Internacional de Críquete de Dubai, Dubai

MIE vs DC: Frente a frente: DC (5) – MIE (2)

A vitória anterior foi a quinta vitória do Dubai Capitals sobre o MI Emirates. Os dois disputaram sete partidas até o momento e o MI Emirates soma duas vitórias.

MIE vs DC: boletim meteorológico

A previsão para a noite de segunda-feira em Dubai é clara, com temperatura máxima de 24° C. A velocidade do vento moderada deverá ficar em torno de 21 km/h com um índice de umidade entre 60 e 65 por cento.

MIE vs DC: Relatório de apresentação

O piso em Dubai é mais lento, como vimos na primeira partida, quando as duas equipes se enfrentaram. Não é fácil acertar os figurões aqui. Os arremessadores terão ajuda suficiente para incomodar os rebatedores devido ao salto irregular. Se houver orvalho no segundo turno, os jogadores podem ter um pequeno desafio para segurar a bola. Mas no geral é uma boa superfície para jogar boliche.

MIE vs DC: XI esperado:

Capitais de Dubai: Shai Hope, Adam Rossington, Gulbadin Naib, Brandon McMullen, Sikandar Raza (c), Dasun Shanaka, Rovman Powell, Farhan Khan, Haider Ali, Olly Stone, Obed McCoy

MEUS Emirados: Tom Banton, Nicholas Pooran (c), Andre Fletcher, Kieron Pollard, Muhammad Wasee, Akeal Hosein, Alzarri Joseph, Fazalhaq Farooqi, Allah Ghazanfar, Zahoor Khan, Waqar Salamkheil

Dream11 Fantasy Team No. 1 MIE Vs DC Dream11 sugerido:

MIE vs DC ILT20 2025 Dream11 Equipe 1

goleiro: Nicholas Pooran

rebatedores: Waseem Muhammad, Rovman Powell

todo terreno: Sikandar Raza, Brandon McMullen, Gulbadin Naib, Kieron Pollard, Akeal Hosein

jogadores de boliche: Fazalhaq Farooqi, Alzarri Joseph, O. Stone

Capitão de primeira escolha: Nicholas Pooran || Capitão de segunda escolha: Rovman Powell

Vice-capitão de primeira escolha: Gulbadin Naib || Vice-capitão Segunda opção: José Alzarri

Sugestão Dream11 Fantasy Team No. 2 MIE vs DC Dream11:

MIE vs DC ILT20 2025 Dream11 Team 2

goleiro: Nicholas Pooran

rebatedores: Dasun Shanaka, Rovman Powell, Waseem Muhammad

todo terreno: Sikandar Raza, Brandon McMullen, Akeal Hosein, Kieron Pollard

jogadores de boliche: Fazalhaq Farooqi, Alzarri Joseph, O. Stone

Capitão de primeira escolha: Brendon McMullen || Capitão de segunda escolha: Kieron Pollard

Vice-capitão de primeira escolha: Fazalhaq Farooqi || Vice-capitão Segunda opção: Nicolas Pooran

MIE vs DC: Previsão Dream11: Quem vai ganhar?

A MI Emirates depende muito de sua ordem superior com o bastão. É aí que damos vantagem ao Dubai Capitals e apostamos nele para vencer este confronto.

Para mais atualizações, siga Khel Now Cricket em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama.