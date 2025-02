A Índia completamente dominante era a favor de embaraçar a riqueza para ganhar o segundo título subsequente da Copa do Mundo T20 Sub-19 Sub-19 com nove vans da África do Sul em Kuala Lumpur no domingo Triumph, um olhar na estrutura juvenil mais perfeitamente calibrada do jogo. Depois de declarar cada equipe durante a marcha para a final, a Índia foi novamente confirmada trabalhando com até 52 bolas a perder e se tornou o primeiro time que venceu o torneio sem desistir de uma única partida.

A maior estrela do dia foi a versátil Gongadi Trisha, que durante o piscar continuou seu excelente 3/15 com um invencível 33-PIłka 44.

A República da África do Sul, liderada por Kayla Reyneke, decidiu jogar primeiro, mas sua decisão concluiu rapidamente quando o ataque de três centenas de spin na Índia os jogou aos 82 anos.

Aayushi Shukla ombro esquerdo foi a estrela da série com as Figuras 4-2-9-2, enquanto Trisha, que é um abotonete das pernas, que também foi uma revelação com um solavanco, enfatizou adicionalmente suas possibilidades versáteis graças a suas greves triplas com a bola.

Trisha mais uma vez ancorou a busca da Índia com uma batida invicta, que foi explodida com oito quatro.

Wicekapitan Sanika Chalke (26 não fora; 22 bolas, 4×4) selou a vitória com uma onda poderosa para a fronteira quadrada, forçando jovens jogadores indianos, arranhados em três coloridos para invadir cerimônias selvagens.

“Eu sonhei com esse momento nos últimos dois anos e não posso acreditar que consegui vencer corridas – é realmente surreal. Sanika disse após a partida.

Um par dos braços esquerdos de um vapor (4-0-6-2) forneceu a Indy um avanço imediato, rejeitando o abridor de Simone Lourens ao pato quando a África do Sul lutou desde o início.

O braço direito de Shabnam Shakil (2-0-7-1) removeu o perigoso Jemma, reduzindo a República da África do Sul para 20/2 até o final do quarto.

A pressão se intensificou quando Aayushi correu Dira Ramlakan, aprofundando a rodada da África do Sul.

No meio do caminho, a África do Sul lutou no nível 33/3, incapaz de ganhar impulso.

O capitão Kayla Reyneke (7) tentou estabilizar entradas, mas caiu para Trisha, que mais tarde surpreendeu Mieke Van Voorst (23) para quebrar a promissora parceria de 30 velocidades do sétimo wicket.

O capitão deles tentou se libertar, mas morreu enquanto tentava muito, indo para Trisha por um longo tempo.

Apesar da Cowling Fay (15; 20 bolas) e Mieke Van Voorst, que suportaram uma pequena resistência, continuaram as lutas da África do Sul.

A dupla tentou se reconstruir, mas com os quatro PRIRORs restantes da África do Sul foi incertado em 58/5.

O avanço de Trisha causou uma queda e, eventualmente, eles foram expulsos na entrega final de suas rondas.

A Índia começou uma forte busca, atirando vigorosamente com um fluxo constante de solteiros e fronteiras.

Trisha foi mais uma vez uma agressor com suas batidas requintadas, enquanto Kamalini G também caiu.

A parceria de abertura se moveu suavemente até a Kamalini ser lançada às 8, capturada por Simone Lourens de Kayla Reyneke, deixando a Índia em 36/1 em 4,3 cruzamentos.

Sanika enfrentou várias bolas de ponto, depois se estabeleceu porque o boliche rebelde e os campos na África do Sul também ajudou a Índia.

Por outro lado, Trisha continuou a emanar a confiança, reunindo corridas com uma mistura de solteiros e fronteiras.

O fluxo constante de engrenagens mantinha uma sessão de alto nível quando a Índia atingiu 71/1 no meio de suas rodadas.

Os defensores desfrutaram de uma campanha impecável, vencendo todas as partidas na fase de grupos com o oeste da Índia, Malásia e Sri Lanka.

A corrida vencedora durou na cena Super Six, vitórias sobre Bangladesh e Escócia.

Na semi -final, a Índia forneceu uma performance contra a Inglaterra para estender sua corrida invicta por seis partidas.

