Migliaia di persone rendono omaggio al tardo Rickey Henderson a Oakland

Oakland, California, quando il padre della stella del baseball Ken Griffey Jr. Ha cercato di raggiungere l’adolescente di talento, Rickey Henderson potrebbe.

Il giovane Griffey, che si considera fortunato a vagare nella club house di New York Yankees e incontrò il suo campo accanto a così tanti giganti di tutti i tempi, si assicurò che stesse ascoltando e imparando.

“Avevo 15 anni quando ho incontrato Rickey e mi ha accettato nello spogliatoio con Dave (Winfield) e molti altri ragazzi”, ha detto Griffey. “Quando parla di allevare un villaggio, sono grato per Rickey e Dave e tutti gli altri che mi hanno cresciuto.”

Henderson è morto il 20 dicembre all’età di 65 anni poco prima del suo compleanno di Natale. Sabato nell’arena accanto a Oakland Coliseum, è stato celebrato da ex compagni di squadra, dirigenti, amici e fan, dove ha suonato per così tanti anni e in seguito ha avuto un campo chiamato per lui.

Di Dusty Baker, Tony La Russ e Joe Torre alle ex squadre Jose Canseco, Carney Lansford, Dennis Eckersley, Dave Stewart e Winfield, Hall of Famers Reggie Jackson e Frank Thomas e King Barry Bonds in onore dell’onore dell’Oscha Hall of Fame .

Mc Hammer e moglie Stephanie fecero una melodia di Rapppera Oakland “Goin” Up Yonder “.

Un’altra stella Oakland, la Hall of Famer Gary Payton, ha attribuito Henderson alla sua ispirazione per il suo successo, anche se in un altro sport.

“È venuto da lui. È venuto da me quando l’ho guardato “, ha detto Payton. “L’uomo proprio qui è Oakland: Rickey Henderson.”

L’ex CEO di Athletics Alderson ha ricordato come la maggior parte delle interviste con Henderson abbia iniziato con una base squallida “Mi dirò onestamente”, Rickey ha bisogno di un nuovo contratto. “”

“Sono solo un direttore esecutivo che potrebbe dirti che Rickey potrebbe essere un mal di gola”, ha detto Alderson.

Ma ha anche visto Henderson come un fan e ammirava qualcuno perché “era unico nel suo talento, nel suo gusto carismatico e nella sua storia speciale della sua città natale”.

“20. Dicembre 2024 Siete tutti e tutti abbiamo perso un po ‘della nostra infanzia “, ha detto Alderson.

Ken Griffey Jr. Ha espresso gratitudine per il modo in cui Rickey Henderson lo ha aiutato quando era giovane.

Quando Stewart ha ottenuto il premio MVP dopo che il terremoto ha interrotto le World Series del 1989, in cui San Francisco Giants, Henderson si è divertito un po ‘con il suo caro amico.

Henderson ha colpito 0,474 in casa, due tre volte, doppio, tre RBI e tre basi rubate in queste quattro partite.

“Abbiamo parlato e sussurrato alle orecchie degli altri, hai visto che eravamo sempre molto vicini quando eravamo in uniforme”, ha detto Stewart. “E Rickey, quando sono stato annunciato come MVP, e penso che fosse scioccato perché avrebbe dovuto essere perché ha colpito quasi lo 0,500 ma ha sussurrato brevemente nell’orecchio, ha detto:” Sai se fossi in una comunità che avrebbe aiutato tutti Non otterresti questo prezzo per quelle persone. “”

Per la cura e l’attenzione di Henderson di Griffey ai dettagli, il mondo significava perché Slima iniziò sulla sua strada e sognava grande in quella che alla fine sarebbe stata la sua carriera nella Hall of Fame.

Un giorno di allenamento primaverile a Fort Lauderdale, in Florida, quando i veterani hanno svolto il loro lavoro in ritardo, Griffey stava tagliando le palle per i grandi Leaguers. Henderson ha sempre salutato il primo giorno e ha prestato attenzione ai progressi di Griffey.

“Siamo andati in campo e Rickey mi ha colpito con le palle e ho pensato:” Perché li ha appena colpiti? “Disse Griffey. “Ha scoperto che ha detto, ha detto più tardi a mio padre,” ha un talento speciale. Voglio solo vedere fino a che punto può andare. “Ho 15 anni.