Migliori momenti dai riferimenti a Jupiter TGL vs. Boston Common

TGL ha ospitato la sua più grande partita lunedì sera, perché i fondatori della Tiger Woods e della Rory McIlroy League sono andati per la prima volta a TGL per la prima volta.

McIlroy e Boston Common Golf hanno fatto il loro debutto contro il Golf Club con Woods e Jupiter Links Golf Club, che è apparso un secondo per perso con Los Angeles Golf Club 12-1 14. Questa è la quarta partita della stagione di inaugurazione del TGL.

TGL è una nuova squadra di golf della squadra, in cui le squadre avversarie vanno in una partita divisa tra un grande simulatore e un verde unico, che si adatta per abbinare il posizionamento accurato della palla nel simulatore per tiri brevi.

Keegan Bradley, Adam Scott e McIlroy si adattavano a Boston, mentre Hideki Matsuyama sedeva in stagione. D’altra parte, Tom Kim, Kevin Kisner e Woods erano in azione. Max Homa si è seduto sui collegamenti di Giove.

Oltre all’ultima puntata nella rivalità di Tiger vs. Rory, Boston Common Golf vs. Jupiter Links GC ha fornito molto divertimento.

Ecco uno sguardo ai migliori momenti della partita:

McIlroy ottiene il suo primo tiro TGL

giocare 0:29 Il primo colpo del TGL di McIlroy è la bellezza Nel suo primo tiro TGL Tee, Rory McIlroy inizia la bellezza nella prima buca per il Boston Common Golf Club.

Le celebrità sono venute a vedere Tiger vs. Rory

Le celebrità sono fuori questa sera @Tgl Showdown con Tiger e Rory 🤩 ⛳: ESPN ed ESPN+ pic.twitter.com/2tvsy47GBW – ESPN (@PN) 27 gennaio 2025

Tiger Woods vs. Rory McIlroy è stato un evento sportivo che alcune celebrità non volevano perdere. Ovunque i grandi giocatori di baseball David “Big Papi” Ortiz e Mike Trout e questa sera hanno partecipato i musicisti Noah Kahan e Niall Horan.

Boston lancia un martello su un foro 1

giocare 0:53 Tiger, Rory ha una reazione divertente alla mancanza di Pusty sul buco 1 Tiger Woods e Rory McIlroy sono increduli dopo entrambi i pantaloncini di short putts nella prima buca in TGL.

Boston ha visto un’opportunità iniziale per provare a prendere una guida a due punti attraverso i collegamenti di Giove dopo un putta mancata per la par di Woods, lanciando un martello su un buco 1. Hammer è un modificatore di gioco che aumenta la buca di un punto. Sebbene i collegamenti di Giove siano in svantaggio, i collegamenti sulla buca sono sfuggiti dopo il putt mancato, ma McIlroy.

Scott quasi colpisce un buco in uno

Kim colpisce la frizione putt

Tom Kim ha portato energia per i riferimenti a Giove nella loro seconda partita TGL. Dopo aver colpito il putt della frizione per rendere legato il punteggio a 0-0, Kim ha indicato la folla per dare un po ‘di rumore.

I collegamenti di Giove affondano il primo uccellino

giocare 0:33 “Birdie per sempre!” Tiger affonda i primi collegamenti di Birdie Jupiter Jupiter Links è eccitato dopo che Tiger Woods affonda il primo uccellino di club in TGL.

Kisner mantiene il gioco legato in una buca 8

Kevin Kisner non voleva lasciare che Boston Common prendesse il comando e colpisse il putt per mantenere il gioco legato 1-1 su otto buche.

Kim termina tre volte con un’altra frizione putt