Migliori scommesse propri del Super Bowl Lix, previsioni di Chris "Orso" Fallico

Questo è il primo gruppo di oggetti di scena e scommesse sul Super Bowl Lix di domenica con Fox, e mi sono reso conto che mi piacerebbe il tema.

No, non lo sto facendo per essere carino. Mi piacciono molto queste commedie.

E a chi non piace la soddisfazione immediata? Soprattutto dalla parte opposta!

Ci immergiamo.

Patrick Mahomes Primo Rush O4.5 Jaard: -120 (Superbook)

Dato che Mahomes ha bruciato la corsa nella corsa nell’elica nel Super Bowl contro San Francisco alcuni anni fa a causa del ginocchio, ho deciso che questo è il modo migliore per giocare a Mahome e il suo occultamento.

La linea offensiva di Kansas City non è stata grande ultimamente, e quando la forza delle aquile è in vantaggio, è probabile che la pressione porti all’ascesa di Mahomes e potenzialmente raccoglie un grande intervento chirurgico con un tipo di Vic Fangio e Eagles Defense ” .

Se interessato, Mahomes First Run vs. Buffalo era di quattro yard e il suo primo contro Houston è andato a 15.

Saquo Barkley Primo Rush U4.5 Yard: -105 (circa)

Nel primo spettacolo di Barkley’s 60 Yard TDS Eagles, Scrimmage vs. Washington ha una mente recente nella mente di tutti, quindi penso che ci siano alcuni recenti pregiudizi che investono in questa elica e la maggior parte delle scommesse sono finite.

Sì, ha anche avuto una vittoria di 16 canti sul suo primo dispositivo di trasporto contro Green Bay, ma ho aspettato che i Masters caricarono la corsa e costringevano Jalen a ferirli. Barkley è stato un boom o un busto durante le conseguenze quando un moncone o due corrisponde a una sana ustioni nel suo album totale.

Qui si spera che non andrà allo stock di boom n. 1. Confidiamo nelle spague.

AJ Brown Primo ricevimento di U11.5 Jaard: -110 (circa)

Devon Smith Primo ricevimento di U9.5 yard: -110 (Superbook)

Se stai guardando il gioco Eagles Pass contro Washington, ha essenzialmente lanciato l’hashie e numeri tutti i giochi. Non c’era nulla nel campo inferiore nel mezzo. È in parte dovuto al successo che avevano vinto per primo e potevano permettersi di dare al suo talentuoso gruppo WR l’opportunità di ottenere amicizia dall’esterno, anche se male contro la difesa di Washington.

Tuttavia, gli angoli dei maestri potrebbero essere un po ‘più difficili da rivelare e colpire sull’isola.

Tornerò a KC Defense qui in modo che nessuno dei due ti permetterà un lungo beneficio dalla mazza.

