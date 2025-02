Miguel Almirón quando torna ad Atlanta United: “Mi sento a casa”

Miguel Almirón Ha detto che si sentiva come se fosse “a casa” quando è tornato Atlanta United.

Giovedì, il trasferimento di Almirón di $ 12,5 milioni dalla Premier League Newcastle United è stato annunciato ufficialmente. Giovedì sera è arrivato all’aeroporto internazionale di Hartsfield all’aeroporto internazionale, ha firmato autografi, ha fotografato i fan e ha ascoltato i fan del canto “Miggy, Miggy”.

“Mi sento a casa”, ha detto durante una teleconferenza con i giornalisti con l’aiuto di un traduttore. “Soprattutto la scorsa notte è stato davvero bello da benvenuto ed è stato bello vederlo e mi sento come se fossi a casa.”

Questo passo arriva sei anni dopo aver lasciato cinque strisce per le luci brillanti della Premier League. Dopo alcuni combattimenti precoci, Almiron ha avvicinato i fan del Newcastle al suo lavoro e alla sua tenacità. Il suo picco è arrivato durante la stagione 2022-23, quando ha segnato 11 gol in tutte le competizioni in 41 partite.

Miguel Almirón ha segnato il ritorno all’Atlanta United giovedì dopo aver trascorso sei anni in Premier League a Newcastle United. Serena Taylor/Newcastle United tramite Getty Images

“Penso che anche i fan a Newcastle mi abbiano trattato davvero bene”, ha detto. “Penso che sia lo stesso livello di affetto che ho ricevuto da entrambe le basi dei fan. E l’affetto che provo dai fan qui ad Atlanta. “

Quando Almiron se ne andò nel 2018, la corsa dinamica di Paraguay International corre sull’ala che ha attirato l’attenzione. Ora 30, Almiron sente che Atlanta sta ottenendo un giocatore ancora più arrotondato rispetto a quando è partito.

“Penso che in sei anni ero in Inghilterra, questa esperienza ha aiutato”, ha detto. “Penso di essere maturato e penso che cercherò di usare questa esperienza. Cercherò di portarlo a un gruppo di qui per cercare di aiutare il gruppo in un modo possibile. E penso che per questi motivi, mi hanno anche riportato. “

Editori birichini 2 correlati

Mentre Almirón ha parlato di quanto non è cambiato con Atlanta, una differenza è che l’attaccante a cui ha spesso associato, Josef MartínezÈ partito molto tempo fa ed è ora con i terremoti di San Jose. Almirón ha detto che entrambi sono ancora vicini.

“Gli parlo sempre. È uno dei miei migliori amici nel calcio, quindi ho condiviso molte cose con lui e stiamo parlando “, ha detto. “Queste cose accadono nel calcio. Gestiamo modi diversi come giocatori. Quindi, quando me ne sono andato, ho iniziato in un altro modo per andare a Newcastle … Dio disposto, forse troveremo un modo per incontrarci di nuovo.