Mikaela Shiffrin si è ripresa da una coltellata e gareggerà la prossima settimana

Sei settimane fa, Mikaela Shiffrin non aveva la forza di alzarsi dalla sedia. Starnutire o ridere causavano dolore immediato.

Tutto a causa di un grave incidente durante una gara di slalom gigante il 30 novembre a Killington, nel Vermont, dove qualcosa l’ha colpita al fianco – cosa fosse ancora un mistero – e le ha ferito gravemente gli obliqui.

È stata una strada dura e difficile per la Shiffrin, in rapido recupero, che ha intenzione di fare il suo ritorno in Coppa del Mondo giovedì 30 gennaio, nello slalom di Courchevel, in Francia.

Il suo viaggio verso il cancello di partenza comprendeva un intervento chirurgico preventivo per scongiurare un’infezione all’interno della ferita che penetrava tre strati di muscoli, e ore di estenuante riabilitazione per riattivare i muscoli chiave del core lungo il percorso per sentirsi a proprio agio nel percorrere nuovamente il percorso.

Ecco perché Shiffrin è concentrata solo sull’avanzamento, non tanto sulla sua ricerca per vincere la Coppa del Mondo. 100. Considerando dove è stata, anche solo il fatto di tornare così in fretta da un infortunio che non è esattamente comune per uno sciatore e che l’ha portata a diventare una fisioterapista consulente per squadre di baseball e hockey, è una grande vittoria.

“Sarà un po’ snervante, a dire il vero”, ha detto Shiffrin, 29 anni, all’Associated Press. “Nelle ultime sei settimane, ogni passo è stato come, ‘Whoa, non dovrebbe fare meno male? Dovrei essere più bravo in questo? Dovrei essere più tollerante al dolore?’ Ci sono così tante domande nella tua mente se stai sostanzialmente andando bene o no.

“Ma quando facciamo un passo indietro e guardiamo dove siamo adesso… è piuttosto emozionante.

Shiffrin ha osservato ripetutamente l’incidente. Ha analizzato esattamente cosa è successo nella gara in cui era in testa e ha cercato di raggiungere la pietra miliare: la vittoria n. 100.

Per farla breve: ha messo troppo peso sullo sci interno su una linea aggressiva.

“Ero tipo, ‘Resterò duro, ma sarà veloce'”, ha detto Shiffrin, i cui piani per i campionati del mondo del mese prossimo in Austria includono eventi di slalom e slalom gigante.

Shiffrin ha colpito la neve, ha colpito il cancello, ha ribaltato gli sci ed è scivolata nel guardrail. Non ha riportato danni gravi alle ossa o ai legamenti, ma è stata trafitta da qualcosa.

Ha indagato su cosa fosse successo e ha cercato di capire cosa avrebbe potuto essere l’oggetto, con teorie che vanno dal bastoncino da sci a un pezzo del cancello. I fan hanno anche contattato per esprimere i loro pensieri.

Solo più tardi si rese conto di quanto fosse vicino: qualunque cosa l’avesse punto, le aveva quasi perforato la parete addominale e il colon.

“A un millimetro da un vero disastro”, ha detto Shiffrin. “Allora è stato come, ‘Il tuo colon è intatto. È solo un buco nel tuo fianco. Va tutto bene.’ E io dico, ‘Ma ho ancora un buco nel fianco e non riesco a muovermi.'”

AP Photo/Marco Trovato

È stato un infortunio davvero unico per le gare di sci. Il suo fisioterapista, Regan Dewhirst, ha chiesto consiglio alle squadre di allenamento dei Los Angeles Angels e degli Edmonton Oilers perché i giocatori di baseball e hockey hanno la loro parte di disturbi obliqui. Ciascuno ha contribuito a fornire una struttura per il recupero di Shiffrin.

“La cosa più importante era assicurarsi di spostarla il più rapidamente possibile senza dolore”, ha detto Dewhirst. “Assicurati che il muscolo sia attivato correttamente e, una volta attivato, devi provare a introdurre quei movimenti specifici dello sport il prima possibile.”

Fecero le mosse necessarie al ritmo di Shiffrin. Se si sentiva bene, erano aggressivi. Se aveva bisogno di riposarsi, riposavano loro. Stava valutando un periodo compreso tra 6 e 12 settimane per un ritorno, ma nessuno lo sapeva con certezza.

“Ogni passo sta andando bene come avremmo potuto sperare”, ha detto Shiffrin, fidanzata con Aleksander Aamodt Kild, una stella dello sci norvegese che è stata messa da parte per infortunio in questa stagione. “Abbiamo spinto anche noi.”

Shiffrin è tornato a sciare il 1 gennaio. Alcune corse facili per “ottenere quei movimenti specifici dello sci che non puoi davvero simulare nello spazio controllato della palestra”, ha detto Dewhirst.

Due settimane dopo, Shiffrin era di nuovo ai cancelli dello slalom. Ancora una volta alcune curve molto facili per iniziare.

“Basta aumentare lentamente la progressione e non gettare troppo nel fuoco in una volta”, ha detto Shiffrin, due volte campionessa olimpica che ha un “nuovo” compagno di squadra nella squadra di sci statunitense con il ritorno di Lindsey Vonn. “È un po’ difficile spiegare alla gente quanto lavori duramente per fare una curva di slalom o di gigante, per non parlare di 55-60 di fila.”

All’inizio di questa settimana ha avuto un piccolo singhiozzo che le ha fatto battere forte il cuore. Durante una corsa di allenamento, ha colpito un mucchio di neve, uno sci è scivolato nell’altro e lei è quasi caduta.

Ricordava il suo incidente.

“È stato spaventoso”, ha detto Shiffrin. “Ma ho anche pensato: “Questo è tutto”. Devo desensibilizzare nuovamente queste piccole cose, perché non guidi su piste intere senza avere momenti del tipo: “È stato un po’ spaventoso”.

Shiffrin vola in Europa questa settimana e il piano è quello di aumentare l’intensità prima della gara di Courchevel.

Ma quel piano rimane fluido.

“Se succede qualcosa per qualsiasi motivo e non è ancora del tutto arrivato, va bene”, ha detto Dewhirst. “Questo è un continuum in evoluzione.

Shiffrin non gareggerà in discesa in questa stagione, ma terrà la porta aperta per il superG occasionale.

“Dipende da quanto riusciamo a inserirci in una crisi di tempo davvero breve”, ha detto Shiffrin. “Per me, è stato solo abbassare la testa, fare il lavoro e farlo nel miglior modo possibile.