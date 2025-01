Mikal Bridges dei Knicks torna a Brooklyn in un ruolo completamente diverso

IL GIORNO DI NATALE, con la sua squadra sotto di tre minuti alla fine del terzo quarto, l’ala dei New York Knicks Mikal Bridges ha deciso di non farsi negare.

Bridges ha visto il compagno di squadra Deuce McBride lanciare un salto in lungo e correre verso il blocco per mettersi in posizione per un potenziale board offensivo. Dopo aver respinto in aria il tiro mancato di McBride, Bridges ha preso la palla, si è livellato per prendere il suo tiro corto dall’angolo e ha assorbito il contatto della guardia degli Spurs Keldon Johnson, il tutto con un movimento fluido.

Lo scatto finì e il Madison Square Garden andò in delirio. E Bridges, caduto a terra per il fallo di Johnson, è rimasto a terra a flettere il bicipite destro e poi il sinistro davanti alle telecamere prima di pareggiare la partita con il conseguente tiro libero.

Bridges è stato assolutamente dominante durante la giornata, segnando 15 punti nel quarto – compreso il salto del pareggio – e chiudendo con 41 punti. La prestazione, la più forte da Knick di un miglio, ha coronato un mese fantastico per Bridges, che ha ottenuto la migliore percentuale di field goal effettivi della NBA (65,7%) a dicembre tra i giocatori che hanno effettuato almeno 15 tiri a partita.

L’euforia che circondava la partita in anteprima ha contribuito a compensare quelli che erano stati gli alti e bassi di Bridges, il veterano del settimo anno che i Knicks hanno scambiato cinque scelte al primo turno per acquisire dai Brooklyn Nets – una spesa che si credeva fosse la maggior parte del primo-round. le scelte del round sono state assegnate a un giocatore che non era mai stato un All-Star nella storia della NBA.

Josh Hart, che ha vinto un titolo nazionale con i Bridges a Villanova prima di riunirsi con lui a New York, ha detto che la prestazione natalizia del suo amico è stata una conferma.

“Quando vedi qualcuno che si impegna, sai di cosa è capace e il carattere che ha. Lo sapevamo”, ha detto Hart. “Sapevamo che era solo questione di tempo prima che lo trovasse. Adesso l’ha trovato e (i media) non dicono niente, raccoglierò i suoi fiori.

Con Bridges che tornerà a giocare a Brooklyn martedì per la prima volta dall’accordo, la giuria non è ancora riuscita a capire come siano andate le cose per i Knicks. E molto di ciò deriva dal fatto che Bridges si sta ancora adattando a un ruolo completamente diverso da quello che ha avuto per un anno e mezzo con i Nets.

ERA MEZZA ORA della partita d’esordio di New York contro i Boston Celtics, e il campanello d’allarme stava già suonando tra i fan impazienti sui social media:

Il tiro in sospensione di Mikal Bridges è rotto?

Ha effettuato solo cinque tentativi nel primo tempo contro i Celtics e li ha sbagliati tutti e cinque. “Nessuno di quegli scatti è nemmeno vicino”, ha detto l’analista di TNT Reggie Miller durante la trasmissione, sembrando confuso. (Bridges ha rimbalzato nella seconda metà della sconfitta in layup e ha segnato 16 punti al tiro 7 su 8.)

La reazione dei tifosi, per quanto affrettata possa essere stata, non è stata il risultato di un primo tempo poco brillante di apertura della stagione regolare. Bridges, un tiratore da tre punti al 37,5% in carriera che ha deciso di cambiare il suo tiro in sospensione durante la offseason, ha tirato solo l’11% (2 su 18) dal profondo della preseason.

Bridges ha detto che voleva solo modificare la sua forma di tiro per essere più simile a quella che usava al college e ha detto che non era preoccupato. (L’altezza media del suo polso nei 3 catch-and-shoot è aumentata di quattro pollici rispetto alla scorsa stagione, il terzo aumento più grande della NBA tra i giocatori con 100 o più tentativi al secondo.)

Le gare perimetrali hanno abbracciato le prime 19 partite, con Bridges – che ha segnato il maggior numero di 3 d’angolo nella NBA negli ultimi sei anni – connettendosi nel 31,6% dei suoi tentativi in ​​quell’arco di tempo. Ma una corsa contro i New Orleans Pelicans, dove è andato 7 su 12 da fuori, lo ha aiutato a scongelare un po’.

Nonostante tutta l’attenzione sui suoi tiri o sull’aspetto del suo maglione rispetto a prima, il suo gioco è cambiato ancora più di quanto sia cambiato da quando è arrivato ai Knicks. Essendo la terza o quarta opzione offensiva della squadra, le responsabilità di Bridges nella gestione della palla sono state notevolmente ridotte rispetto ai tempi di Brooklyn.

Riceve 67,9 tocchi a partita, in calo del 19% rispetto agli 82,4 ottenuti la scorsa stagione come uno dei principali registi dei Nets. Il suo tasso di utilizzo è solo del 18,6%, il più basso dalla sua ultima stagione completa con i Phoenix Suns nel 2021-22.

“Vuoi che tutti facciano sacrifici per migliorare la squadra, e lui lo ha fatto”, ha detto l’allenatore Tom Thibodeau quando gli è stato chiesto di valutare la stagione di Bridges finora. “Sappiamo quello che ha fatto in questo campionato. Ma quando hai i giocatori che abbiamo noi, tutti devono fare sacrifici. Ha giocato davvero bene a basket per noi. E col passare del tempo, migliorerà sempre di più”.

È stato fantastico dalla media distanza, tirando con il 50% sui saltatori da due punti, quinto in Nba tra i giocatori con almeno 100 tentativi. (Era ancora più efficiente a canestro, tirando quasi il 76% in layup e schiacciate; impressionante dopo aver tirato con il peggior 57% della carriera la scorsa stagione.)

Il compromesso, tuttavia, è che Bridges a volte sembra calmarsi, scegliendo di staccare o sorpassare piuttosto che sfidare i protettori del cerchione. Dopo aver registrato una media di quasi quattro tiri liberi a partita la scorsa stagione, ora ne effettua solo uno a notte. Durante un periodo di 16 partite tra il 1 novembre e il 1 dicembre, Bridges ha effettuato solo sei tiri liberi.

Ma nonostante tutti i cambiamenti avvenuti in attacco insieme all’ex compagno di squadra del college Jalen Brunson e ad un altro acquisto fuori stagione, Karl-Anthony Towns, il cambiamento più grande di Bridges è arrivato sul lato difensivo, dove le squadre lo hanno fatto lavorare più duramente che mai.

COME SECONDO ha scandito il tempo il mese scorso al Garden, e la star degli Hawks Trae Young si è inginocchiato per far finta di lanciare i dadi sull’enorme logo a metà campo dei Knicks, un esausto Bridges ha iniziato a togliersi la maglia e ad alzarsi dal campo .

Bridges ha svolto un lavoro rispettabile nel dare la caccia al tre volte All-Star. Young ha chiuso con 22 punti su 22 tentativi nella sconfitta nei quarti di finale della Coppa NBA dei Knicks l’11 dicembre ed è rimasto a zero su sei tiri nel quarto quarto.

E se Bridges, che guida la lega in pochi minuti in questa stagione e non ha saltato una partita nei suoi oltre sei anni di carriera, non era abbastanza stanco, gli Hawks hanno piazzato ben 50 schermi su Bridges quella notte mentre difendeva. il ball handler che ha affrontato più giocatori NBA in questa stagione. In totale, Bridges viene proiettato quasi 25 volte a notte, la frequenza più alta da quando Second Spectrum ha iniziato a monitorarli 12 anni fa. Bridges ha difeso bene Young nella vittoria di lunedì, limitandolo a 8 su 22 al tiro e aiutandolo a realizzare nove palle perse con soli sei assist. (In una partita(I Bridges hanno pedinato Young per ottenere il pieno possesso, costringendo una violazione dell’orologio che ha messo in piedi il Garden.)

Ma nei ruoli precedenti, ha difeso grandi ali invece che generali di sala per intere partite, un trucco difensivo che Thibodeau usa per liberare il più piccolo Brunson, che non è altrettanto agile o imponente nella fase difensiva.

Alla domanda sul cambiamento nel dover difendere così tanti schermi di palla notte dopo notte, Bridges ha ampiamente minimizzato il compito e quanto potrebbe essere faticoso per lui. “Ovviamente il ruolo è leggermente diverso con ogni squadra. Sto solo cercando di fare il meglio che posso, onestamente”, ha detto a ESPN.

“Le squadre volevano provare ad attaccarlo perché era un posto diverso per lui; soprattutto all’inizio”, ha detto uno scout della Western Conference di Bridges, che ha ripetutamente servito come playmaker. “Se lo superavi presto, potevi forzare tutti i tipi di rotazioni aggressive perché la squadra si stava ancora abituando a Towns al limite. E la fiducia collettiva non sembrava esserci”.

È stato un inizio difficile per Bridges e Knicks in D; soprattutto in termini di protezione del cerchione. Ma le fortune della squadra salirono alle stelle quando quella parte del campo migliorò. Molto di ciò deriva dal fatto che Bridges e Towns si sono abituati ai loro ruoli. (Towns aveva molta esperienza come protettore del cerchio, ma aveva giocato al fianco del quattro volte Difensore dell’anno Rudy Gobert nelle due stagioni precedenti.)

Come coppia, Bridges e Towns hanno rinunciato a 110 punti per 100 possedimenti come tandem difensivo pick-and-roll dal 28 novembre e da allora hanno concesso solo 101 punti per 100 partite.

La domanda che rimane senza risposta è quanto possano essere bravi Bridges e i Knicks alla fine. Il club ha speso un sacco di capitali per Bridges, poi ha firmato per pagare profumatamente l’OG Anunoby, con l’obiettivo di avere uno dei migliori tandem alari del campionato.

I Knicks, che finora hanno dominato la classifica debole del campionato a dicembre e sono 16-3 contro squadre sotto i .500, sembravano una squadra in grado di battere le squadre che ci si aspetta in modo sano. E Bridges è stato senza dubbio il miglior giocatore dei Knicks durante quel periodo contro una concorrenza per lo più minore. D’altra parte, i Knicks sono stati al di sotto delle migliori unità della NBA – solo 12-13 contro squadre .500 o superiori – e spesso non sono stati in grado di fermare la difesa in diversi momenti critici.

Se Bridges riuscisse costantemente a sollevarli contro i colossi della lega, indicherebbe che la storica mossa delle scelte al draft per prenderlo è stata ben spesa.

Matt Williams di ESPN Research ha contribuito a questa storia.