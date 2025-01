Mikayla Blakes de Vanderbilt estabelece o recorde de pontuação de um segundo jogo com uma explosão de 53 pontos em Victoria sobre a Flórida

O aluno do primeiro ano de Vanderbilt, Mikayla Blakes, estabeleceu um recorde de pontuação único, explodindo para 53 pontos na vitória de 99 a 86 dos comodistas sobre a Flórida na noite de quinta-feira.

Os 53 pontos de Blakes estão empatados nos segundos pontos mais marcados por um estudante de primeiro ano em um jogo da Divisão I, de acordo com o livro de registros da NCAA e a investigação da CBS. Ela segue apenas Elena Delle Donne de Delaware, que marcou 54 contra James Madison em 2010, e está empatada com Chris Starr de Nevada, que também tinha 53 anos em 1983 contra o estado de Sacramento. Além disso, a estrela da USC, Juju Watkins, marcou 51 em um jogo no ano passado.

Blakes, que também estabeleceu um recorde escolar na quinta -feira, é o único jogador de basquete da Divisão I, homens ou mulheres, a superar os 50 pontos em um jogo nesta temporada. É o maior número de pontos em um jogo de qualquer jogador, já que Ayoka Lee de Kansas estatal estabeleceu o gravado da Divisão I com 61 pontos contra Oklahoma em 2022.

O registro da SEC anterior foi de 51 pontos. Jocelyn Penn, da Carolina do Sul, chegou a essa marca em 2003, desenhando Patricia Roberts (1976) do Tennessee.

Na vitória, que melhorou os comoders nº 23 a 18-4 (5-3 segundos) na temporada, Blakes era 16 de 24 do campo, incluindo 5 de 9 da faixa de 3 pontos e 16 de 18 dos Linha ausente.

“Eles só veem o jogo e assumem”, disse Blakes quando perguntado sobre sua mentalidade ao entrar no jogo. “Acho que essa é a mentalidade de todos os jogos que vem aqui, e apenas faça o que minha equipe precisa fazer. Eles me mantêm positivo quando sinto que sinto falta dos tiros”.

Embora tenha sido uma impressionante noite de corrida, Blakes já havia mostrado o quão poderoso pode ser uma arma para Vanderbilt. O guarda de 5 pés e 8 polegadas, um McDonald’s americano, teve uma média de 21 pontos por concurso que entra no jogo de quinta-feira. Seu máximo de sua carreira anterior foi de 36 pontos contra a Geórgia em 2 de janeiro.

“Mikayla teve uma das performances mais incríveis que eu já vi, e treinei muitos jogadores realmente bons”, disse Vanderbilt Shea Ralph treinador enquanto comparava Blakes com a lenda do basquete feminino Maya Moore.

Ralph disse que, durante o jogo, Blakes estava chateado consigo mesmo por perder alguns lances livres e não tinha idéia de quantos pontos ele havia marcado.

Com Blakes na lista, Vanderbilt entrou no Top 25 AP nesta semana pela primeira vez desde 2014. Os comoders derrotaram dois adversários classificados, Tennessee e Alabama, pela primeira vez desde a temporada 2015-16.