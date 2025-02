Mikayla Blakes de Vanderbilt estabelece um recorde de primeiro ano da NCAA com 55 pontos em tempo extra em Auburn

A Guarda de Vanderbilt, Mikayla Blakes, estabeleceu um novo recorde do primeiro ano da NCAA marcando 55 pontos na vitória de 98 a 88 dos comodistas sobre Auburn no domingo.

O desempenho marcou sua segunda partida com mais de 50 pontos nesta temporada, com o O primeiro aconteceu apenas duas semanas atrás, quando 53 caíram contra a Flórida.

No jogo da Flórida, Blakes estabeleceu o recorde de pontuação de um único jogo da SEC e empatou nos segundos pontos mais marcados por um primeiro aluno de ano em um jogo da Divisão I. No primeiro ano de recorde de todos os tempos, Blakes ficou empatado com Chris Starr de Nevada, que tinha 53 anos em 1983, e seguiu Ellen Delle Donne de Delaware, que marcou 54 contra James Madison em 2010.

Agora ele tem esse registro para si mesma.

Blakes se tornou a primeira jogadora de basquete da Divisão I ao registrar vários jogos de 50 pontos em uma temporada de Rachel Banham (Minnesota) e Jasmine Nwajei (Wagner) teve dois em 2015-16.

Ayoka Lee de Kansas Estado estabeleceu o registro da Divisão I com 61 pontos contra Oklahoma em 2022.

Blakes leva Vanderbilt para trás do déficit de 15 pontos

Os Comoders caíram por 15 pontos no quarto trimestre, mas voltou -se ao jogo com Blakes liderando a estrada. Eles ficaram baixos por três com os sete segundos restantes, mas Blakes sofreu uma falta em uma tentativa de 3 pontos e fez todos os seus lances livres para enviá -lo por tempo extra.

Depois de perder para o estado do Mississippi em duplo tempo na quinta -feira, Blakes não deixaria isso acontecer novamente.

“Eu só queria fazer o que minha equipe precisava fazer para vencer. Perdemos o dobro de tempo em nosso último jogo, e eu disse à minha equipe que não faríamos isso de novo”, disse Blakes na transmissão da SEC mais tarde . O jogo. “Não queríamos que isso acontecesse novamente, e uma coisa que não temos em nosso jogo contra o estado do Mississippi foi o nosso esforço”.

Blakes disparou 15 por 28 do campo com dois triplos e fez 23 de 24 tentativas da linha de falta. E 30 de seus 55 pontos chegaram nos últimos seis minutos de regulamentação e nos cinco minutos de tempo extra.

Esta foi outra adição ao seu já impressionante currículo como um dos candidatos mais fortes a vencer o primeiro ano do ano. Ela entrou no ranking de domingo entre os 10 primeiros do país em anotações com 21,8 pontos por concurso.

Com a vitória de domingo, Vanderbilt melhorou um recorde de 19-7 na temporada e 6-6 na SEC. Em seguida, os comodistas enfrentarão Oklahoma na estrada em 20 de fevereiro.