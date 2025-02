Mike Breen ha una registrazione onesta di ciò che non gli piace in TV.

Mike Breen è uno dei più famosi commentatori di play-by-play nello sport, noto per la sua voce distintiva e le sue memorabili frasi di pesca.

Il grande successo di Breen non è un caso e ha lavorato duramente per arrivare dove si trova.

Mentre era su “compagni di stanza” con Josh Hart e Jalen Brunson, Breen ha parlato della sua carriera e ha parlato di una cosa che odiava la trasmissione.

Ha detto che non vuole criticare i giocatori, anche se sa che fa parte del lavoro.

Ad essere onesti, ha trovato un modo di parlare della cattiva prestazione di un giocatore senza essere troppo male.

“Per me, è così che lo dici”, disse Breen.

“Non direi mai nulla in aria su un giocatore che non direi in faccia”, ha aggiunto.

Breen ha usato Hart come esempio che ha reso Brunson Humre.

Ha detto che se Hart avesse avuto una brutta serata, avrebbe sostenuto che la star di New York Knicks “ha combattuto” e non lo avrebbe colpito di più.

Breen scopre che questo è un ottimo modo per essere chiaro e semplice per un giocatore, ma non esagerato con le critiche.

Questo è un chiaro segno di quanto rispetta, ma capisce anche le trasmissioni.

Gli spettatori probabilmente si stancherebbero di un commentatore che diventava eccessivamente duro.

Breen è l’ultimo professionista e uno che è una pietra miliare dell’NBA.

Dopo aver ottenuto il suo inizio della partita di Knick, ora sta guardando molti giochi NBA e la sua frase prigioniera di “Bang!” è andato nel lessico culturale.

Ha visto molte cattive esibizioni durante la sua straordinaria carriera, ma Breen monitorando sempre il modo in cui le chiama.

