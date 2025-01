Mike Evans dei Bucs raggiunge le 1.000 yard per l’undicesimo anno consecutivo, Jerry Rice pareggia

Il ricevitore largo dei Tampa Bay Buccaneers Mike Evans ha effettuato 11 ricezioni per oltre 1.000 yard. domeniche consecutive della stagione, eguagliando il record NFL del Hall of Famer Jerry Rice.

Evans ha raggiunto il traguardo con una ricezione da 9 yard di Baker Mayfield nell’ultima giocata della vittoria della Settimana 18 sui New Orleans Saints: una vittoria nei playoff 27-19 in casa. Invece di inginocchiarsi per terminare la partita, i Bucs hanno scelto di puntare per dare a Evans la possibilità di raggiungere il record, dando il via a una festa sfrenata al Raymond James Stadium.

Mike Evans è passato per 1.000 yard per l’undicesima stagione consecutiva

Il ricevitore 31enne ha effettuato nove ricezioni per 89 yard, aumentando il totale della sua stagione a 74 ricezioni per 1.004 yard e guadagnando un bonus di 3 milioni di dollari per aver raggiunto 1.000 yard.

Evans detiene tutti i principali record di incassi nella storia del franchise. È anche il capocannoniere di tutti i tempi della squadra e domenica ha rotto un pareggio con l’Hall of Famer Randy Moss per la seconda stagione con più 1.000 yard ricevute nella storia della NFL.

La Rice, che ha totalizzato più di 1.000 yard in 11 stagioni consecutive dal 1986 al 1996, è a pari merito con 14 yard totali.

Evans è l’unico giocatore nella storia del campionato ad aver iniziato la sua carriera con 11 stagioni consecutive da 1.000 yard. Ha raggiunto il traguardo in questa stagione nonostante abbia saltato tre partite complete e gran parte della quarta a causa di un infortunio al tendine del ginocchio che lo ha messo da parte per gran parte di una serie di quattro sconfitte consecutive che hanno minacciato di far deragliare il tentativo di Tampa Bay per il quarto titolo consecutivo NFC South.

La vittoria di domenica è stata la sesta in sette partite della squadra e ha assicurato che Tampa Bay inizierà i playoff con una partita in casa.

Evans ha iniziato la giornata rivendicando 85 yard per raggiungere 1.000. Ha avuto tre ricezioni per 30 yard – lasciandolo 5 yard timido – su un drive da 94 yard da 12 giocate che è stato coronato dal touchdown di 11 yard del debuttante Bucky Irving con 1:51 rimasto.

La difesa dei Bucs ha aiutato Evans a ottenere il record, fermando New Orleans in ribasso a 36 secondi dalla fine.

Evans, la settima scelta assoluta nel 2014 e cinque volte Pro Bowler, ha trascorso tutta la sua carriera nella NFL con i Buccaneers, che ora hanno vinto l’NFC South per la quarta stagione consecutiva. Tampa Bay è la testa di serie numero 4 nei playoff NFC e ospiterà i Detroit Lions o i Minnesota Vikings nel round delle wild card.

L’Associated Press ha contribuito a questo rapporto.

