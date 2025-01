Mike Evans, dos Buccaneers, faz história na NFL e empata com Jerry Rice pela 11ª temporada consecutiva de 1.000 jardas

O Tampa Bay Buccaneers não só venceu a NFC South ao derrotar o Carolina Panthers no domingo. Eles também fizeram parte NFL história, com o famoso recebedor Mike Evans apostando para 1.000 jardas na temporada, estendendo seu recorde de temporadas consecutivas de 1.000 jardas para iniciar uma carreira e se juntando ao membro do Hall da Fama Jerry Rice como os únicos jogadores a realizar esse feito em 11 anos consecutivos. .

Evans, 31, liderou os Buccaneers com nove recepções para 89 jardas contra os Panthers, aumentando seu total na temporada de 2024 para 98 recepções para 1.004 jardas. Ele já havia estabelecido um recorde da NFL para o maior número de temporadas consecutivas de 1.000 jardas para abrir uma carreira na NFL depois de atingir a marca pela 10ª vez em 2023, mas agora está empatado com Rice no maior número de temporadas consecutivas de recepção de 1.000 jardas, totalizando 11. em 11 anos.

Evans também ganhou um incentivo contratual de US$ 3 milhões por atingir 1.000 jardas no domingo. Sua recepção final, que confirmou a marca, veio faltando pouco mais de 30 segundos para o fim do jogo e gerou comemoração imediata dos companheiros dos Buccaneers em campo.

O cinco vezes Pro Bowler e 2020 Super Bowl O campeão terá a oportunidade de melhorar ainda mais suas estatísticas nos playoffs, com Tampa Bay assegurada na pós-temporada como campeã da NFC South.