Mike Evans riceve importanti onorificenze

I Tampa Bay Buccaneers hanno sorpreso alcuni in questa stagione chiudendo con un record di 10-7 e conquistando il primo posto nella NFC South.

Lo hanno fatto vincendo sei delle ultime sette partite e il ricevitore largo Mike Evans ha giocato un ruolo importante nel finale forte.

Con 1.004 yard in ricezione, ha raggiunto la sua undicesima stagione con almeno 1.000 yard, il che significa che ha raggiunto quel traguardo in ognuna delle sue stagioni NFL.

Il veterano ha ricevuto anche un onore molto speciale dopo lo spettacolo.

“Il governatore della Florida Ron DeSantis ha dichiarato il 10 gennaio 2025 il Mike Evans Day in tutto lo stato per onorare il wide receiver dei Buccaneers e il futuro Hall of Famer”, ha scritto Ari Meirov di The 33rd Team at X.