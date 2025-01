Mike Francesa paragona il College WR a Calvin Johnson

Calvin Johnson è in una lista molto breve quando si tratta dei migliori ricevitori larghi nella storia della NFL.

Se fosse rimasto qualche anno in più invece di ritirarsi a 30 anni, probabilmente sarebbe stato tra i primi cinque in quasi tutte le categorie statistiche.

Il suo picco è paragonabile a quello di qualsiasi grande di tutti i tempi e, atleticamente, può essere in un campionato da solo, il che è ciò che lo rende il paragone definitivo quando si tratta di essere una prospettiva emergente.

Mike Francesa ha recentemente affermato in un episodio di The Mike Francesa Podcast che il ricevitore matricola dell’Ohio State Jeremiah Smith “è il miglior giocatore del paese”, prima di dire: “Se fosse in questo draft, penso che sarebbe stato scelto per primo bene. È una versione migliore di Calvin Johnson.”

Mike Francesa: La matricola dell’Ohio State WR Jeremiah Smith è “una versione migliore di Calvin Johnson”. Nessuna pressione, ragazzo. pic.twitter.com/t53xmZ8qYM — Funhouse (@BackAftaThis) 8 gennaio 2025

Francesa fece una breve pausa prima di pronunciare quell’ultima battuta, perché anche lui doveva sapere quanto sia aggressivo un paragone per un diciannovenne che ha preso un solo passaggio per tre yard nella sua ultima partita.

I Buckeyes di Smith avanzarono al campionato nazionale, sconfiggendo il Texas 28–14, grazie a un recupero di fumble a fine partita che si concluse con un touchdown.

Questo ha ghiacciato il gioco e ha dato vita a un incontro con Notre Dame per il titolo.

Smith ha avuto un anno da matricola straordinario con 71 ricezioni per 1.227 yard e 14 touchdown e si è rapidamente messo sulla mappa tra i migliori ricevitori della nazione.

Detto questo, Megatron aveva ancora circa due pollici e 30 libbre su Smith e si presentava come un giocatore molto diverso.

Adoriamo Francesa, ma i paragoni con Megatron dovrebbero essere riservati a occasioni molto speciali.

