Mike Golic non crede che Josh McDaniels sarà di nuovo capo allenatore

Dopo aver assunto Mike Vrabel, membro della Hall of Famer dei Patriots ed ex capo allenatore dei Tennessee Titans, come prossimo allenatore dei New England Patriots, l’organizzazione ha deciso di riportare Josh McDaniels come nuovo coordinatore offensivo della squadra.

Per i tifosi del New England, questa è la terza volta che riaccolgono McDaniels, e ancora una volta controllerà l’attacco.

Il sei volte vincitore del Super Bowl è stato capo allenatore più volte ma non ha mai avuto successo, motivo per cui Mike Golic crede che non sarà più capo allenatore.

“Josh McDaniels sarà il coordinatore offensivo dei New England Patriots per la terza volta… Non credo che avrà un’altra opportunità di diventare capo allenatore”, ha detto Golic giovedì tramite “GoJo and Golic”.

“Per la terza volta, Josh McDaniels sarà il coordinatore offensivo dei New England Patriots. Non credo che avrà un’altra opportunità da capo allenatore. Penso che il suo destino nella vita sarà quello di coordinatore, cosa che ha fatto benissimo di un lavoro… Gestirà il reato. pic.twitter.com/OGHRsGhEPm — GoJo e Golic (@GoJoandGolic) 23 gennaio 2025

Come ha osservato Golic, alcuni allenatori della NFL sono coordinatori migliori degli allenatori principali.

Non c’è niente di sbagliato in questo, soprattutto quando vinci sei Super Bowls, come ha fatto McDaniels nella sua leggendaria carriera nel New England.

Era un ingranaggio centrale, insieme a Bill Belichick e Tom Brady, come mente offensiva durante la loro lunga e leggendaria corsa nel New England.

Ma i suoi periodi da capo allenatore con i Denver Broncos e i Las Vegas Raiders non hanno avuto successo (aveva un record di 20-33 come capo allenatore).

Tuttavia, ciò non significa che non potrà aiutare il giovane quarterback Drake Maye a diventare una stella del campionato in futuro.

PROSSIMO: I Patriots hanno assunto un nuovo coordinatore difensivo