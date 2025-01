Mike Greenberg non trattiene i suoi pensieri sui jet domenica

La stagione NFL 2024 dei New York Jets sarà quella a cui l’organizzazione guarderà con rammarico poiché la squadra ha seriamente sottoperformato le aspettative pre-campionato.

I Jets speravano nei playoff e sognavano persino un Super Bowl, anche se quelle speranze morirono rapidamente a causa del loro inizio difficile della stagione regolare.

Nonostante un’unità offensiva carica e un Aaron Rodgers in salute, New York ha costantemente lottato per muovere il calcio, causando enormi palle perse.

Robert Saleh e Joe Douglas sono stati licenziati rispettivamente come capo allenatore e direttore generale, anche se le loro partenze non hanno fatto nulla per cambiare il prodotto sul campo.

Ora i Jets entrano nella settimana 18 contro i Miami Dolphins con nient’altro per cui giocare se non il loro orgoglio.

Analisti come Mike Greenberg non hanno avuto problemi a entrare a New York e lamentarsi del loro brutto anno tramite il suo account X personale.

“IL #Jet è favorito oggi per l’undicesima volta in questa stagione. Il loro record è 4-12. Sono state pochissime le squadre che hanno costantemente deluso le loro aspettative. Bella guida per questa stagione, una delle meno divertenti della mia vita”, ha twittato Greenberg.

IL #Jet è favorito oggi per l’undicesima volta in questa stagione. Il loro record è 4-12. Sono state pochissime le squadre che hanno costantemente deluso le loro aspettative. Una bella liberazione da questa stagione, una delle meno divertenti della mia vita. — Mike Greenberg (@Espngreeny) 5 gennaio 2025

Greenberg ha tutto il diritto di essere arrabbiato con la squadra, poiché la squadra aveva talento e profondità più che sufficienti per essere competitiva.

I Jets si scambiarono persino con Davante Adams per dare a Rodgers il suo bersaglio preferito, anche se i due non riuscirono a risollevare una squadra fondamentalmente distrutta.

New York è in linea per ulteriori cambiamenti in offseason, anche se resta da vedere se saranno effettivamente in grado di sistemare le cose.

PROSSIMO: I Jets mostrano interesse per 2 ex allenatori della NFL