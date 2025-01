Mike Greenberg suona ai fan che pensano che la NFL sia truccata

Con i capi di Kansas City sulla strada per il Super Bowl per cercare di vincere un terzo trofeo Vince Lombardi senza precedenti, ci sono un gran numero di fan che si radicano contro di loro e non è perché queste persone radicate per Philadelphia Eagles che saranno avversari dei Chiefs Nel grande gioco.

Questo perché c’è la percezione che i giudici nella NFL abbiano aiutato i capi chiamando le sanzioni fantasma contro gli avversari e non chiamando le sanzioni contro i boss.

Mike Greenberg di ESPN ha avuto un messaggio avvincente per coloro che pensano che le partite di Riggers della Lega a favore dei Chiefs e hanno detto che nella sua mente non c’è modo che la Lega sportiva più popolare del paese si sabotasse fissando le partite.

Icymi: @Sespngreeny sono andati su persone che credono che la NFL sia truccata a favore di @Chiefs: “Pensi che rischiano $ 20 miliardi perché hanno un maestro per vedere Taylor Swift in uno skybox nel Super Bowl che non influirà un po ‘la valutazione?!” 😳 pic.twitter.com/jmdxmx2vql – ESPN Radio (@spnradio) 29 gennaio 2025

Per anni, ci sono state teorie di cospirazione negli sport che coinvolgono REF che favorivano determinate squadre, giocatori e mercati, ma fino a poco tempo fa la maggior parte di queste teorie della cospirazione erano limitate all’NBA.

Ma ora la NFL ha visto una diffusione di tali teorie della cospirazione, e sembrano aver coinciso con la relazione di Kansas City Star Tart -End Travis Kelce con la pop star Taylor Swift.

Nel Super Bowl della scorsa stagione, che Kansas City non ha quasi vinto contro San Francisco 49ers, Kansas City presumibilmente fuggì con almeno uno che aveva una punizione, e c’era persino una clip del capo allenatore di Niner Kyle Shanahan che sottolineava i penali non richiesti.

#49ers Kyle Shanahan ha cercato di avvertire i giudici #CHIEFS Tenuto nel corso del Super Bowl pic.twitter.com/t4mlmb8fcu – Oursf49ers (@oursf49ers) 15 febbraio 2024

Molte persone al di fuori dell’area della Valle del Delaware non piacciono gli appassionati di Eagles o Philly Sports, ma molte di queste persone sono probabilmente felici se queste aquile finiscono per vincere la Coppa del Mondo tra due domeniche da ora.

