PITTSBURGH – La Hall of Fame di emittente, il cui obiettivo immaginativo chiamato, fece sì che la sua voce rauca riconoscesse immediatamente i pinguini per decenni. Aveva 76 anni.

La squadra ha confermato la morte di Lange mercoledì. Nessuna causa è stata data.

“Mike era Wordsmith – un mago dietro il microfono”, hanno detto i Penguins nella sua dichiarazione, aggiungendo: “Solo Mike è riuscito a fare i nomi più grandi in hockey per vedere solo più magici con la sua voce”.

Phil Bourque, un ex pinguino che ha trascorso anni insieme a Lange nello stand radiofonico della squadra, ha descritto il suo ex partner “una delle persone più amorevoli, leali e amorevoli che abbia mai incontrato”.

Lange ha trascorso quasi cinque decenni a registrare franchising dal campione della Stanley Cup cinque volte, il suo furgone unico e dichiarazioni imprevedibili che fungono da colonna sonora per momenti iconici della Hall of Famer Lemieux e un lungo amico di corsa per le star contemporanee Sidney Crosby ed Evgeni Malkin.

La Hockey Hall of the Glory ha causato Lange nel 2001, quando ha ricevuto il Foster Hewitt Award per la trasmissione dell’eccellenza.

Mike Lange ha trascorso quasi cinque decenni a registrare aumenti di pinguini dal campione della Stanley Cup. AP Foto/Keith Sracocic, file

Da “It’s a Hockey Night a Pittsburgh” a “Elvis ha lasciato l’edificio” in “Lo sconfisse come spazi in affitto”, che le svolte distintive di Lange hanno immediatamente riconosciuto la frase.

Quando Pittsburgh sconfisse Chicago per vincere la Seconda Stanley Cup nel 1992, Lange attaccò la rete radio della squadra e disse agli ascoltatori: “Lord Stanley, Lord Stanley, prendimi Brandy”.

È nato a Sacramento in California 3. Se ne andò mentre la squadra aveva difficoltà finanziarie prima di tornare a Pittsburgh nel 1976. Per i successivi 30 anni, non ha perso l’unico gioco ed è stato il principale emittente del club in televisione e reti radiofoniche quando Pittsburgh è diventato uno dei club di tendone NHL.

Non era raro che le chiamate di Lange fossero gli sportivi di tutto il mondo, con l’ex ancoraggio ESPN Keith Olbermann inserita la propria inversione al classico di Lange usando la linea “che è stato sconfitto come obiettivo in affitto” occasionalmente durante i pacchetti evidenziati NHL. Lange apparve persino come emittente e emittente alcune delle sue dichiarazioni uniche in Pittsburgh, Jean-Claude Van Damme Action “Improvvisamente morte”. Il film fittizio del 1995 è stato messo sullo sfondo della partita della Stanley Cup tra Penguins e Chicago Blackhawks.

Nel 2006, Lange si è trasferita nell’intero lato radio e ha vinto la squadra della Stanley Cup nel 2009, 2016 e 2017 prima di ritirarsi nell’agosto 2021 dopo 46 anni con i pinguini. La squadra lo ha apprezzato nell’ottobre di quell’anno, che Lange ha notato che ha notato i suoi 50.

“Non sono stato ingannato nei miei sforzi per fare ciò che ho sempre amato”, ha detto Lange in una dichiarazione che corrispondeva al suo ritiro.