Harry Kane foi apontado quando o Bayern de Munique derrotou o Celtic por 2 a 1 em Glasgow na primeira partida do play-off na Liga dos Campeões na quarta-feira, enquanto eles também venceram por Benfica, Feyenoord e Club Brugge. O Bayern espera ir para a final nesta temporada, que jogará sua própria Arena Allianz em Munique em 31 de maio. Eles ameaçaram que iniciariam os tumultos contra a Escócia em Celtic Park quando dominaram o primeiro tempo e assumiram a liderança antes do intervalo, graças ao maravilhoso ataque de Michael Olise.

O segundo gol do Bayern ocorreu apenas quatro minutos após o intervalo, e o Kane não marcado marcou um gol com um acabamento absorvido de choque no poste traseiro na esquina.

Foi o sétimo gol de Kane na Liga dos Campeões nesta temporada e seu 29º em 29 partidas em todas as competições.

No entanto, os líderes da Bundesliga removeram o pé do pedal, permitindo que o Celtic-que teve o primeiro minuto Nicolas Kuehn, que não foi libertado por causa de seu retorno ao jogo.

A equipe de Brendan Rodgers se retirou quando Daizen Maeda marcou um gol na esquina com 11 minutos, mas não conseguiu encontrar o corretor.

“É constantemente, mas é a primeira metade do jogo. Em geral, este é realmente um ótimo resultado “, disse o técnico da BBC Bayern, Vincent Kompany.

A primeira derrota do Celtic a partir de dezembro de 2023 permanece para enfrentar uma enorme tarefa para tentar reverter o empate na Alemanha nesta terça -feira, e os vencedores estão indo para Bayer Leverkusen ou Atlético de Madrid nos últimos 16 anos.

“Esta é apenas uma diferença no objetivo. Este é um grande desafio, sabemos disso, mas ainda é possível “, insistiu Rodgers.

Controvérsia em Brugia

Em outros lugares, Vangelis Pavlidis marcou o único gol porque o Benfica venceu por 1 a 0 em Mônaco, porque os anfitriões foram forçados a jogar no segundo tempo com 10 homens.

O Benfica venceu por 3-2 em Mônaco na fase da liga em novembro e eles foram para Stade Louis II novamente, graças ao ataque de Pavlidis logo após o intervalo.

Foi o sexto portão do internacional grego nas últimas cinco partidas da Liga dos Campeões de sua equipe, que inclui um hat-trick em uma derrota dramática por 5-4 com o Barcelona no mês passado.

Mônaco mandou o meio-campista da Líbia Moatas al-Muzrati de volta aos 52 minutos, quando a recente contratação de Besiktas apontou para um juiz pedindo um cartão amarelo depois que seu colega da equipe de Breel Embolo foi derrubado, apenas para dar sua segunda cautela.

O Benfica espera terminar um empate na próxima semana, e os vencedores competirão em Liverpool ou Barcelona nos últimos 16 anos.

Em Roterdã, Feyenoord sacudiu o lançamento do técnico Brian Priscie na segunda-feira para derrotar sete vezes o campeão europeu AC Milan por 1 a 0 e obter uma vantagem para levar para San Siro de volta.

O lado holandês foi ajudado por Clanger do goleiro Milan Mike Maignan, que permitiu a Igor Paixeo no terceiro minuto um chute em Rycochet de seu corpo e para a rede.

Foi o único objetivo da partida disputada na chuva em De Kuip.

“Fazemos isso nessas noites”, disse o capitão Feyenoord Quinten Timber.

“De Kuip estava com ele novamente. Nós estávamos nisso. Até a próxima semana “, acrescentou, de Inter Milan ou Arsenal, que estão esperando o vencedor na próxima rodada.

Antes, os vencedores do Club Brugge derrotaram na última temporada, ATALANTE por 2 a 1 na Bélgica, graças ao cuidado controverso do tempo de parada.

Ferran amanhã deu o lado belga da liderança de 15 minutos, porque Atalanta foi punido por um jogo confuso nas costas, mas Mario Pasalic dirigiu-se ao corretor para os visitantes antes do intervalo.

Parecia que até que os anfitriões recebessem a morte da morte, quando o deputado Gustaf Nilsson caiu depois que ele foi pego no rosto sobre o braço estendido do defensor de Atalant Isak Hieen.

O contato parecia aleatório e não sério, mas o juiz ficou preso em sua decisão depois de revisar as fotos, e o atacante sueco Nilsson voltou seu castigo.

“Acabei de ver o material e acho que se você perguntar a 100 pessoas se era um castigo, todos os 100 diriam não. É muito estranho “, reclamou de Charles de Ketelaere de Atalanta.

Quem vencer esta gravata, enfrentará Aston Villa ou Lille.

