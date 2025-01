Mike McCarthy, Ben Johnson e i candidati allenatori dei Bears

CHICAGO — All’inizio della seconda settimana di ricerca per allenatori da parte dei Bears, un nome di spicco si è aggiunto alla lunga lista di candidati.

I Dallas Cowboys hanno annunciato lunedì che non riporteranno Mike McCarthy per la sesta stagione dopo che le due parti non sono riuscite a trovare un accordo sui termini di un’estensione del contratto. La richiesta di Chicago di intervistare McCarthy mentre era sotto contratto a Dallas è stata respinta dai Cowboys. Ora che McCarthy è un free agent, i Bears potrebbero parlare con lui già mercoledì, ha riferito Adam Schefter di ESPN.

Il roster dei Bears è di 19 persone con interviste completate (9), interviste richieste (9) e un rapporto di NFL Network di interesse a parlare con Marcus Freeman di Notre Dame, la cui squadra giocherà nell’Ohio State nel campionato nazionale Playoff di College Football a gennaio. 20.

Una volta completato il round delle wild card, Chicago può intervistare una manciata di candidati intriganti, dal coordinatore offensivo dei Washington Commanders Kliff Kingsbury al coordinatore difensivo dei Minnesota Vikings Brian Flores.

Il direttore generale di Chicago Ryan Poles ha promesso una ricerca approfondita che includerebbe nomi che “sorprenderebbero” molti mentre i Bears cercano di scavare più a fondo in questo lavoro di capo allenatore rispetto a prima. L’obiettivo resta trovare un allenatore che massimizzi le capacità dell’ex numero 1 Caleb Williams.

Ecco la ripartizione dei candidati.

Thomas Brown è stato l’allenatore dei quarterback, OC e capo allenatore di Caleb Williams in questa stagione. Ma lavorerà con la Williams nel 2025? Michael Reaves/Getty Images

Interviste completate

Thomas Brown, allenatore ad interim dei Bears: Brown ha intervistato lunedì con i Bears e ha anche intervistato per l’apertura del coordinatore offensivo dei Seattle Seahawks. Nessun altro allenatore ha una visione migliore dell’attacco di Williams e dei Bears di Brown, che è stato promosso a coordinatore offensivo due volte nella stagione e allenatore ad interim nelle ultime cinque partite di Chicago.

Pete Carroll, ex allenatore dei Seattle Seahawks: Carroll ha espresso interesse per il lavoro dei Bears a dicembre ed è stata la quarta intervista tenuta dalla squadra la scorsa settimana. Ha trascorso 14 stagioni a Seattle, vincendo un Super Bowl (2013) e un campionato nazionale con la USC nel 2004. Carroll, 74 anni, ha la maggiore esperienza da allenatore tra tutti i candidati a cui i Bears sono interessati, con periodi aggiuntivi con i Jets (1994). e Patriots (dal 1997 al 1999). Ha trascorso la stagione 2024 come consulente a Seattle.

Aaron Glenn, coordinatore difensivo dei Detroit Lions: Glenn ha intervistato i Bears durante il primo round di Detroit. Detroit ha concesso 20,1 punti a partita (7°) e aveva la migliore terza difesa della NFL (32,4%) nel percorso verso la testa di serie numero 1 nella NFC. Glenn ha completato la sua quarta stagione a Detroit e in precedenza ha allenato i difensori a New Orleans e Cleveland.

Ben Johnson, coordinatore offensivo dei Lions: Il nome più importante del ciclo di allenatori ha avuto un’intervista virtuale con Chicago durante il bye di Detroit prima di intervistare i New England Patriots e i Las Vegas Raiders. Johnson ha coordinato un’offensiva dei Lions che si è classificata al primo posto nel punteggio (33,2) ed è stata seconda in yard a partita (409,5). Johnson ha rifiutato i Chiefs per un secondo colloquio da capo allenatore lo scorso anno ed è molto richiesto in questo ciclo.

Mike Kafka, OC dei New York Giants: Kafka e i polacchi si sono sovrapposti per cinque stagioni a Kansas City, di cui quattro quando Kafka era l’allenatore dei quarterback di Patrick Mahomes. Nelle ultime tre stagioni, Kafka è stato il coordinatore offensivo dei Giants, chiamando le giocate per la maggior parte delle sue prime due stagioni prima che l’allenatore Brian Daboll prendesse il comando nel 2024. I Giants avevano un attacco che era 30esimo in yard e 31esimo in punti per partita.

Drew Petzing, OC degli Arizona Cardinals: Petzing ha collaborato con il presidente e direttore generale dei Bears Kevin Warren per cinque stagioni (dal 2014 al 2018) in Minnesota, lavorando con ricevitori e quarterback. Dopo una stagione come allenatore dei quarterback di Cleveland (2022), Petzing ha trascorso le ultime due stagioni come coordinatore offensivo in Arizona, dove ha diretto i giochi per un attacco di corsa tra i primi 10 con il quarterback Kyler Murray che ha lanciato per 3.851 yard, 21 touchdown e l’undicesimo intercetto. questa stagione.

Ron Rivera, ex Chiefs e Carolina Panthers HC: Rivera è stato il primo potenziale cliente intervistato di persona dai Bears il 12 gennaio. Ha trascorso 13 anni come capo allenatore di due franchigie della NFL (Washington e Carolina) e ha compilato un record di 102-103 mentre è stato nominato due volte allenatore dell’anno. Ha anche guidato i Panthers al Super Bowl 50 dopo la stagione 2015.

Rivera non vince una stagione nella NFL dal 2017, ma vanta esperienza nel costruire il tipo di cultura che i polacchi, Warren e il presidente George McCaskey ritengono sia la chiave per riportare i Bears in carreggiata. Il 63enne è stato quarterback dei Bears per nove stagioni ed è stato il coordinatore difensivo della squadra dal 2004 al 2006.

David Shaw, ex capo allenatore della Stanford / attuale responsabile del personale senior dei Broncos: Shaw ha allenato la NFL e il football universitario e ha trascorso la stagione 2024 come staff esecutivo dei Broncos. Ha portato il quarterback Andrew Luck nella posizione numero 1 mentre era a Stanford e ha anche allenato il quarterback di Houston Davis Mills.

Anthony Weaver, Miami Dolphins DC: Weaver ha appena terminato la sua prima stagione a Miami coordinando una difesa che si è classificata 10a nel punteggio e quarta nella difesa totale. Il suo pedigree da allenatore della NFL affonda le sue radici nella linea difensiva, dove i Bears hanno concluso al nono posto con 40 licenziamenti in questa stagione. L’allenatore 52enne e difensivo della NFL da sette anni ha trascorso la stagione 2022-23 a Baltimora come allenatore della linea difensiva e assistente dell’allenatore John Harbaugh.

Interviste richieste

Matt Campbell, HC dello stato dell’Iowa: Il due volte allenatore dell’anno AP Big 12 ha stabilito un record di vittorie nel 2024 con 11. Campbell è nello Iowa State dal 2016 ed è accreditato di aver sviluppato il running back dei Jets Breece Hall e il quarterback dei 49ers Brock Purdy nei titolari della NFL durante la compilazione un record di 64-51. Campbell non ha mai allenato nella NFL.

Joe Brady, OC dei Buffalo Bills: Forse il più grande cenno a Brady è arrivato quando il quarterback dei Bills Josh Allen ha scherzosamente avvertito le squadre di stare lontane dal suo coordinatore offensivo. I Bills si sono guadagnati il ​​secondo posto nella classifica offensiva dell’AFC nel 2024. 2 nel punteggio e tra i primi nove attacchi in corsa e passaggio. Brady e Williams hanno una relazione che risale a quando Williams era un campeggiatore di 12 anni al William & Mary, dove Brady era l’allenatore dei linebacker. Quando Brady era l’allenatore della LSU, Williams era propenso al college, ma quando Brady partì per la NFL, si trasferì in Oklahoma.

Brian Flores, Vikings DC: I Bears hanno visto da vicino la difesa aggressiva di Flores nelle ultime due stagioni. Tra i più grandi nomi di questo ciclo, Flores porta esperienza come allenatore durante tre stagioni a Miami, dove ha compilato un record di 24-25 e una difesa che si è classificata quarta nell’EPA. Ci saranno domande sulla sua capacità di sviluppare un giovane quarterback dopo la sua gelida relazione con il QB dei Dolphins Tua Tagovailoa.

Kliff Kingsbury, comandanti OC: Kingsbury è stato assunto dalla USC nel 2023 per aiutare Williams a prepararsi per la vita nella NFL. L’ex allenatore dei Cardinals ha scelto Kyler Murray come Rookie of the Year 2019 della lega ed è sulla buona strada per vedere il quarterback dei Commanders Jayden Daniels vincere lo stesso premio dopo aver stabilito record da rookie per percentuale di completamento (69) e yard di corsa del quarterback (891) durante l’anno . 5° punteggio offensivo in classifica (28,5 punti a partita).

I Bears potranno parlare con Mike McCarthy già mercoledì. Sam Hodde/Getty Images

Mike McCarthy, ex Cowboys HC: McCarthy ha guidato le squadre ai playoff in 12 delle sue 18 stagioni come capo allenatore della NFL con un record post-stagionale di 11-11 e otto titoli di divisione. È stato determinante nello sviluppo di Aaron Rodgers sin dall’inizio della sua carriera nel 2006, aiutando Dak Prescott a stabilire i massimi della carriera in completamenti e touchdown mentre diventava un candidato MVP nel 2023.

Ci sono ragionevoli dubbi sulla gestione del gioco di McCarthy, soprattutto nella postseason, e i Cowboys sono stati la squadra più penalizzata della NFL durante le sue cinque stagioni a Dallas (8,2 rigori totali, 6,8 subiti a partita).

Todd Monken, OC Baltimore Ravens: Il 52enne Monken ha una vasta esperienza sul lato offensivo della palla. Ha allenato Stetson Bennett in Georgia per i campionati nazionali consecutivi e ha promosso Lamar Jackson come passante. Ciò è stato determinante nella sua stagione da MVP nel 2023 e in una stagione da record nel 2024 in cui è diventato il primo QB nella storia della NFL a lanciare per 4.000 yard e correre per 800 nella stessa stagione.

Arthur Smith, OC Pittsburgh Steelers: Smith ha esperienza da allenatore con i Falcons e ha superato le aspettative con l’attacco di Pittsburgh per gran parte della stagione 2024 con Russell Wilson e Justin Fields come quarterback. Gli Steelers sono in una serie di sconfitte consecutive nell’ultimo mese della stagione, perdendo le ultime cinque, inclusa la wild card con i Ravens. Pittsburgh non ha superato i 17 punti in nessuna di queste sconfitte.

Adam Stenavich, OC Green Bay Packers: Stenavich è al Green Bay dal 2019, quando è entrato nello staff di Matt LaFleur come allenatore della linea offensiva. Mentre LaFleur chiama il gioco per Green Bay, l’impatto maggiore di Stenavich è stato sul gioco di corsa dei Packers, che si classifica al quinto posto in yard e touchdown nel 2024.

I Bears hanno intrapreso un percorso simile sotto Matt Eberflus quando hanno assunto Luke Getsy come coordinatore offensivo (2022-23) dopo aver trascorso del tempo sotto LaFleur come allenatore dei quarterback di Green Bay e coordinatore del gioco di passaggio. Getsy ha giocato per la prima volta a Chicago e l’attacco dei Bears non si è mai classificato più in alto del 27esimo posto in due stagioni come OC.