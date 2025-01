Mike McCarthy si sta ritirando al coaching dei santi e non sarà allenato nel 2025

Mike McCarthy ha deciso di coaching nel 2025, rimuovendosi come candidato per riempire l’ultimo lavoro aperto Open -Open della NFL con i New Orleans Saints.

Una persona che aveva familiarità con la decisione di McCarthy lo ha rivelato all’Associated Press martedì sera quando McCarthy e i santi non ne hanno discusso pubblicamente. Jordan Schultz, un addetto ai lavori in Fox Sports NFL, ha anche affermato che McCarthy si era ritirato da New Orleans.

McCarthy è il terzo candidato di alto profilo che tira fuori dal sacro dalla santa ricerca unendosi al coordinatore offensivo di Buffalo Joe Brady e al coordinatore offensivo di Washington Kliff Kingsbury.

I rimanenti candidati di New Orleans includono il coordinatore offensivo di Filadelfia Kellen Moore, l’allenatore di santi-intermedio Darren Rizzi, il coordinatore difensore di Miami Anthony Weaver e il coordinatore offensivo di New York Giants Mike Kafka.

Se i santi assumerà Moore, dovranno aspettare fino a quando Kotkat giocherà a Kansas City Heads nel Super Bowl di New Orleans il 9 febbraio.

Rizzi, coordinatore delle squadre speciali con Dolphins e The Saints, ha rilevato New Orleans dopo il licenziamento dell’allenatore del terzo anno Dennis Allen a novembre. Rizzi è andato 3-5 ma ha iniziato 3-1 prima di iniziare il difensore Derek Carr è scomparso a sinistra, non senza lanciare.

Il 61enne McCarthy, che ha trascorso le ultime cinque stagioni con Dallas Cowboys e ha vinto il Super Bowl durante la sua 12 stagione con Green Bay Packers, è stato il candidato più affermato a considerare i santi.

Partenza di Mike McCarthy Bestiame

McCarthy era riuscito come coordinatore offensivo a New Orleans dal 2000 al 2004 prima di trascorrere una stagione nello stesso messaggio di San Francisco. Green Bay lo ha assunto nel 2006 e ha supervisionato il difensore del club per trasferirsi da Brett Favre ad Aaron Rodgers, vincendo il campionato durante la stagione 2010.

Lasciò Dallas mentre camminava 7-10 nel 2024, solo la sua seconda perdita su Cowboys, dove ha vinto 12 partite della stagione regolare in ciascuna delle tre campagne precedenti.

Reporting Associated Press.

