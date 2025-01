Mike Tomlin no banco? Técnico, Steelers precisa fazer mudanças drásticas após colapso histórico para terminar 2024

Há muitas razões pelas quais a temporada de 2024 do Pittsburgh Steelers chegou ao fim após a derrota de sábado por 28-14 para o Baltimore Ravens na rodada wild card da AFC, a sexta derrota consecutiva do Pittsburgh nos playoffs e a quinta derrota consecutiva no final da temporada. Mas uma razão se destaca das demais, que não deve fazer os fãs dos Steelers se sentirem muito bem com o futuro de curto prazo da franquia.

Mike Tomlin parecia ter perdido esta equipe, pelo menos o suficiente, durante o final do que já foi um ano promissor. Isso é condenável para qualquer treinador, muito menos para um tão respeitado como Tomlin, cuja carreira em Pittsburgh provavelmente terminará com ele algum dia consagrado no Hall da Fama do Futebol Profissional.

Se você duvida que Tomlin perdeu pelo menos uma parte deste time, ouça o que o linebacker titular do Steelers, Patrick Queen, disse após a derrota de sábado à noite, quando questionado sobre o colapso defensivo do Pittsburgh durante as últimas semanas da temporada. A defesa dos Steelers (a unidade mais cara da liga) tinha acabado de ceder 299 jardas corridas para os Ravens, incluindo 186 para Derrick Henry, o máximo permitido por uma defesa dos Steelers em um jogo de pós-temporada.

“Acho que ficamos muito confortáveis.” a rainha disse. “Começamos a perseguir muitas coisas. Acho que simplesmente soltamos o acelerador, falando sério… É por isso que estamos na posição em que estamos.”

Muito confortável? Soltar o pedal? Para ser claro, não importa quão boa fosse a sua defesa, eles nunca deveriam ser confundidos com a Cortina de Ferro ou qualquer outra defesa lendária. Eles nunca foram os NFL defesa máxima este ano. Embora o Queen seja sinceramente agradecido, o fato de ele dizer que a defesa declarou que vai relaxar é uma crítica à cultura que permeia aquele vestiário. Isso começa com o treinador principal.

Mas esse não foi o único comentário contundente que veio do vestiário perdedor. George Pickens, o melhor recebedor do time, disse que viu melhorias no ataque de Pittsburgh desde sua temporada de estreia. Ele foi então questionado se essa melhoria lhe dá otimismo para seguir em frente.

“Uh, não”, foi Resposta de Pickens.

Novamente, isso remonta à cultura (ou à falta dela). Pickens, que foi convocado pelos Steelers em 2022, apesar dos claros sinais de alerta em relação a seus problemas de maturidade, teve vários problemas para controlar suas emoções desde que chegou a Pittsburgh. Ele foi escoltado para fora do campo pelos seguranças no final da derrota do Pittsburgh para o Cleveland, teve uma altercação verbal com os fãs durante a derrota da semana passada para o Bengals e criou mais distrações do que grandes jogadas. Pickens terminou o jogo de sábado com 87 jardas e um touchdown em cinco recepções, mas teve apenas uma recepção no primeiro tempo, enquanto o Steelers perdia por 21-0.

O cornerback do segundo ano, Joey Porter Jr., disse depois que a seqüência de derrotas Nem tudo estava em Tomlin. Porter está certo, mas como treinador principal, a responsabilidade é sua. Tomlin recebe, com razão, muitos elogios pelas 18 temporadas consecutivas de invencibilidade dos Steelers sob sua direção. Mas isso não deve protegê-lo das críticas sobre o colapso do Steelers no final da temporada e a falta de sucesso recente nos playoffs.

Quanto aos comentários de Queen, não culpo Tomlin apenas por isso. Eles são profissionais e não deveria ser função de Tomlin motivá-los a jogar duro. Mas diz algo sobre as mensagens de Tomlin e se elas ressoam ou não como antes. Esta equipe precisava de algo, ou alguém, para ajudar a endireitar o navio durante as últimas cinco semanas da temporada. Isso nunca aconteceu e o resultado é mais uma temporada sem vencer os playoffs.

Deixando de lado os intangíveis, as decisões de coaching de Tomlin também precisam ser avaliadas. O ataque dos Steelers, por exemplo, perdeu sua identidade depois que Russell Wilson substituiu Justin Fields, depois que Fields ajudou a levar Pittsburgh a começar por 4-2. Sob Fields, os Steelers eram um time que corria primeiro e passava depois, que dependia da defesa, cuidando da bola e chutando para vencer.

Embora isso possa não tê-los levado mais longe do que onde acabaram, pelo menos os Steelers tinham uma identidade à qual recorrer. Sua falta de um ficou evidente na noite de sábado. Foi um grande contraste com os Ravens, que sabem exatamente quem são do ponto de vista da identidade.

Na semana 18 contra o Bengals, Tomlin fez com que Cory Trice Jr., um cornerback do segundo ano fazendo seu primeiro início de carreira, enfrentasse o wide receiver Ja’Marr Chase, o NFL vencedor da tríplice coroa, na zona vermelha. Você não precisa que eu te diga como isso aconteceu. Esse também foi o jogo em que os Steelers correram a bola nas primeiras 12 descidas, uma decisão que Tomlin defendeu depois, em vez de reconhecer que o ataque do Pittsburgh poderia ser um pouco mais criativo.

Muito do que aconteceu no último mês também foi apenas a realidade de que este era um bom time que não conseguia competir com os grandes. Sim, o 2024 Steelers tinha alguns jogadores talentosos. Mas eles simplesmente tinham muitas fraquezas que equipes do calibre do campeonato não têm, começando pelas posições de zagueiro e recebedor. A falta de melhorias acentuadas na linha ofensiva (que iniciou dois estreantes durante todo o ano devido a múltiplas lesões no final da temporada durante a pré-temporada) e a queda inesperada no desempenho da defesa perto do final da temporada obviamente não ajudaram.

Toda boa equipe tem algo em que se apoiar. Os Steelers não. Durante anos, ele foi o jogador de corrida, defesa e/ou futuro quarterback do Hall da Fama. Pittsburgh não tinha isso em 2024, e isso ficou especialmente óbvio durante a seqüência de cinco derrotas consecutivas.

No papel, o Steelers indo 10-7 e perdendo para um time mais talentoso dos Ravens na primeira rodada dos playoffs era normal para este time. Mas os fãs dos Steelers querem e esperam mais do que isso, depois de mais um ano sendo bons, mas não o suficiente.

Embora o futuro de Tomlin seja mais uma vez um tema quente, simplesmente não vale a pena seguir esse caminho. Tomlin assinou uma prorrogação no ano passado que vai até a temporada de 2027. A prorrogação foi feita de boa fé pelo presidente do Steelers, Art Rooney II, que disse na época que esperava que Tomlin levasse o Steelers de volta às vitórias nos playoffs e às competições. campeonatos, coisas que se tornaram o padrão para uma franquia com seis Vinces. Troféus Lombardi.

Você pode argumentar, mas Tomlin conquistou essa extensão graças ao seu sucesso até então. Essa extensão foi basicamente mais quatro oportunidades para levar a franquia de volta onde espera estar.

Tomlin e os Steelers ficaram aquém deste ano, e se isso continuar nos próximos três anos, é seguro assumir que a carreira de Tomlin como treinador dos Steelers chegará ao fim. Os Steelers não demitem treinadores, mas não necessariamente deixaram o técnico Chuck Noll, quatro vezes vencedor do Super Bowl, sair completamente em seus próprios termos. Não renovar um contrato não é o mesmo que demitir alguém.

Mesmo assim, Tomlin pode não querer treinar por tanto tempo. É seguro perguntar se ele deseja ou não continuar como treinador em 2025, dada a forma como terminou este ano. Se ele treinar até 2027, Tomlin terá 55 anos nessa altura e provavelmente terá ultrapassado Noll como o líder de todos os tempos em vitórias dos Steelers. Não é um legado ruim.

Com base no que sabemos, pode-se esperar que Tomlin treine os Steelers até 2027. É razoável esperar que os Steelers continuem vendo resultados semelhantes, a menos que Tomlin faça algumas mudanças drásticas que precisam começar agora.

Para começar, os Steelers precisam fazer mudanças em relação aos assistentes técnicos, começando pela defesa de baixo desempenho. Quanto ao front office, os Steelers precisam começar a investir mais no ataque; O tight end Pat Freiermuth foi o único titular daquele lado da bola sem Wilson, que tinha um segundo contrato em 2024. Ficou claro para todos que os Steelers precisavam de um recebedor veterano e comprovado ao lado de Pickens. Pittsburgh nunca contratou esse jogador, embora supostamente estivesse na disputa para contratar vários wide receivers notáveis ​​​​durante a entressafra e novamente no prazo de negociação.

Se puderem, os Steelers precisam se livrar dos maus salários (Alex Highsmith) e das más atitudes (Pickens). Eles deveriam até considerar negociar um de seus melhores jogadores (Minkah Fitzpatrick ou mesmo TJ Watt) se o preço estiver certo.

Pittsburgh deve evitar correr riscos adicionais com jogadores com dúvidas sobre o personagem. Os Steelers precisam de mais jogadores que priorizem o time acima de si mesmos. Pittsburgh tem muitos caras assim agora (veja Calvin Austin III), mas não o suficiente.

O quarterback, posição que os tem atormentado desde o fim da era Ben Roethlisberger, precisa se solidificar. Wilson pode retornar, mas precisa disputar a vaga. Talvez tenhamos uma verdadeira batalha de posição entre ele, Fields e um jovem quarterback adquirido por meio de free agency ou por meio do draft. Eles poderiam muito bem explodir a sala pelo segundo ano consecutivo e começar de novo. De qualquer forma, eles precisam fazer um plano e cumpri-lo.

A maior mudança, porém, deve vir do treinador principal. Por alguma razão, Tomlin não conseguiu apertar os botões certos no final da temporada de 2024, quando as coisas deram errado. Fique tranquilo, Tomlin já está tentando descobrir o que deu errado e como corrigir.

Como poderia ser o ano de 2025? Provavelmente mais do mesmo, a menos que os Steelers realmente façam mudanças radicais no elenco e na comissão técnica. Na realidade, isso poderia levar à primeira temporada de derrotas dos Steelers em mais de 20 anos, mas se isso levar a um campeonato legítimo em 2026 e além, alguém se importará se a série de temporadas invencíveis dos Steelers chegar ao fim?

Tomlin ainda tem três anos até que os Steelers vençam os jogos dos playoffs novamente e concorram pelo Super Bowls. Se você é um fã de Tomlin, deve olhar para os próximos três anos com otimismo cauteloso e apreço por Tomlin e pelo nível de sucesso consistente que os Steelers tiveram durante sua gestão. Afinal, os Steelers tiveram muito sucesso sob o comando de Tomlin e isso não acontece com muita frequência.

Por outro lado, os detratores de Tomlin podem se consolar em saber que o fim está próximo, mesmo que não esteja tão próximo quanto provavelmente gostariam que fosse.