Mike Trout pubblicizza il cambio di posizione con gli angeli

Los Angeles Angels ha avuto tranquillamente una bella stagione per se stessi portando Jorge Suns, Kyle Hendricks, Yoan Moncada, Travis D’Arnaud e Kenley Jansen, e c’è motivo di eccitazione in un po ‘di tempo, anche se Anthony Rendon è già di nuovo sul IL di 60 giorni.

Per quanto gradevole è stata l’offseason, non importa se il futuro Hall of Damer Mike Trout non possa rimanere in salute, e recentemente ha annunciato un cambio di posizione per aiutarlo a fare proprio questo.

MLB Network ha condiviso una clip di trota che ha fatto un po ‘di stampa prima del lavoro di allenamento primaverile di lunedì.

Trout ha annunciato che si sposterà sul campo giusto a tempo pieno in questa stagione e ha detto: “Mi piace. Lo proviamo. Guarda dove va. Voglio solo essere sul campo … ci sono. “

"Voglio solo essere sul campo … ci sono." Mike Trout annuncia che si sposterà dal campo di mezzo al campo giusto in questa stagione.

Trout ha aggiunto che parlerà con l’ex compagno di squadra e l’attuale assistente speciale del direttore generale Torii Hunter mentre arriva al campo mentre ha apportato la stessa modifica per ospitare il campo del Centro di gioco Trout in quel giorno.

Trout non ha giocato in più di 140 partite in una stagione dal 2016 e non ha giocato più di 82 partite per quattro degli ultimi cinque anni, quindi mantenere i suoi pipistrelli nella formazione è la priorità numero 1 per gli Angeli in questa stagione.

È un peccato di quanto gli appassionati di baseball di Trout siano stati privati ​​a causa di infortuni negli ultimi anni, ma dice che è sano e sta andando bene nel campo, quindi si spera che il campo giusto con un particolare battitore misto può essere misto può aiutarlo Per molto tempo.

