Mike Vrabel dei Patriots vuole porre fine ai suoi “diritti” ma insiste di non essere Bill Belichick

Quando Mike Vrabel iniziò la sua carriera da giocatore post-NFL come assistente allenatore presso l’Ohio State nel 2011, pensava che un giorno sarebbe tornato ai New England Patriots.

Sapeva anche che, se mai ciò fosse accaduto, avrebbe dovuto prima lasciare Foxborough.

“Penso che fosse importante per me andare altrove, iniziare un nuovo percorso da allenatore”, ha detto Vrabel, che ha giocato nel New England dal 2001 al 2008. “Ad un certo punto, probabilmente ho avuto l’opportunità di essere qui come allenatore. Ma sento che era importante per me costruire la mia strada da qualche altra parte”.

Lo ha fatto. E ora è tornato dove ha trovato il suo più grande successo sul campo di calcio, questa volta con la missione di ripristinare la gloria del campionato che ha vissuto per la prima volta da giocatore.

Vrabel è stato presentato lunedì come il sedicesimo allenatore del New England, il primo passo nell’ultimo tentativo del proprietario Robert Kraft di mantenere la sua promessa di riportare i Patriots, sei volte campioni del Super Bowl, allo status di contendente.

“Se tutte queste esperienze mi hanno riportato qui al momento giusto, all’occasione giusta, allora doveva succedere”, ha detto Vrabel.

(Imparentato: Perché Mike Vrabel ha un compito enorme davanti a sé nella ricostruzione dei Patriots)

L’assunzione di Vrabel conclude un rapido processo di ricerca che ha seguito il licenziamento di Jerod Mayo la scorsa settimana. Comprendeva interviste con gli ex coordinatori offensivi Byron Leftwich e Pep Hamilton e l’attuale coordinatore offensivo dei Detroit Lions Ben Johnson.

Kraft ha detto che la visione di Vrabel era eccezionale.

“Durante il processo di intervista, Mike ci ha dimostrato di avere una profonda conoscenza della nostra squadra attuale. E, cosa più importante, aveva una strategia chiara e mirata su come riportarci in pista per un campionato”, ha detto Kraft.

Essendo un giocatore che ha familiarità con il “Patriot Way” praticato da Bill Belichick per più di due decenni nel New England, Vrabel ha detto di aver preso in prestito da ex allenatori e capi da cui ha imparato, tra cui John Cooper, Urban Meyer e Bill Cowher. , Romeo Crennel e Belichick, per sviluppare la propria filosofia di coaching.

“Ci saranno giocatori diversi, nuovi giocatori, nuovi allenatori, alcuni allenatori che sono rimasti e la gente lo ricorderà. Ci saranno alcune cose”, ha detto Vrabel quando gli è stato chiesto in che modo la sua squadra dei Patriots sarebbe stata diversa da quella di Belichick. “Come se non fossi Bill e Bill Cowher, non sono altro che me stesso.”

Ritorna nel New England all’età di 49 anni con un record che include un punteggio complessivo di 56-48 con il Tennessee dal 2018 al 23 e una partita del campionato AFC nella stagione 2019.

Ma crede anche di essere cresciuto dopo un anno lontano dall’allenatore dopo che i Titans lo hanno licenziato dopo la stagione 2023.

Vrabel ha affermato che il suo obiettivo è instillare una nuova cultura nel New England basata sulla vittoria, sullo spirito competitivo e sul mettere la squadra al primo posto.

“Voglio galvanizzare la nostra squadra di calcio. Voglio galvanizzare questo edificio”, ha detto.

“Ci guadagniamo il diritto di essere qui ogni singolo giorno. Prendiamo il diritto dalla nostra squadra di calcio. Otterremo tutto ciò che abbiamo guadagnato dall’allenatore agli allenatori di ruolo, tutti. Ci guadagniamo il diritto di essere qui ogni santo giorno.”

Ciò inizia con la costruzione di uno staff tecnico e di un elenco che può andare da un record di 4-13 in una stagione come allenatore di Mayo.

Rob Gronkowski reagisce all’assunzione di Mike Vrabel da parte dei Patriots come capo allenatore | NFL su FOX

Rob Gronkowski di FOX Sports ha condiviso i suoi pensieri sull’assunzione di Vrabel su FOX NFL Sunday e non ha avuto altro che cose positive da dire sul suo ex Patriot.

“Questo ragazzo riterrà tutti responsabili nell’organizzazione, dallo staff tecnico ai giocatori. Si riterrà responsabile. E anche il front office – si riterrà responsabile. E lasciatemelo dire di nuovo, questo ha potere e sa come disciplinare i giocatori.

Anche se Vrabel ha chiarito che non farà le cose alla maniera di Belichick, Gronkowski ha dato un consiglio che anche il loro ex allenatore potrebbe prendere a cuore.

“Se fossi Mike Vrabel, la prima cosa che farei è… scegliere il numero di Josh McDaniels e assumerlo come coordinatore offensivo il prima possibile”, ha consigliato Gronkowski.

McDaniels ha avuto due precedenti periodi come coordinatore offensivo del New England (2006-2008 e 2012-21), entrambi sotto Belichick.

Vrabel ha detto che non è stata presa alcuna decisione in merito e che non vede l’ora di lavorare con l’attuale vicepresidente del personale dei giocatori Eliot Wolf. Kraft ha confermato questa settimana che Wolf rimarrà nello staff, ma non ha spiegato quale sarà il suo ruolo.

Per quanto riguarda i giocatori, Vrabel ha detto che gli piacerebbe vedere la quarta scelta della squadra nel draft NFL di aprile e il suo limite salariale di oltre 130 milioni di dollari utilizzato per sostenere la copertura del quarterback Drake Maye e ingaggiare giocatori per aiutare a “dettare”. giocare in modo offensivo.”

“Ai miei occhi tutti stanno ricominciando da capo e stanno mostrando a noi e a questa squadra l’impatto che stanno avendo”, ha detto Vrabel.

Anche se ci vorrà molto lavoro per arrivarci, mentre si trovava nella stessa stanza in cui si trovava 15 mesi fa quando è stato inserito nella Patriots Hall of Fame, Vrabel ha detto di sapere per certo una cosa.

– Alla fine, era chiaro a me, alla mia famiglia e alla mia anima che questo era il posto in cui volevo essere, ha detto.

L’Associated Press ha contribuito a questo articolo.

Vuoi storie fantastiche direttamente nella tua casella di posta? Crea un account FOX Sports o accedi e segui campionati, squadre e giocatori per ricevere ogni giorno una newsletter personalizzata!