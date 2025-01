Mike Vrabel em negociações para ser o próximo técnico do Patriots: Relatório

Os Patriots contrataram Mike Vrabel como seu próximo técnico. (Foto AP / George Walker IV, arquivo)

O New England Patriots contratou um de seus ex-linebackers como técnico principal e não deu certo. Agora, eles poderiam estar tentando outro.

Mike Vrabel entrou em negociações de contrato para ser o próximo técnico dos Patriots. de acordo com o Boston Globe. Ele substituiria Jerod Mayo, que foi demitido após apenas uma temporada.

A maior diferença entre Vrabel e Mayo é a experiência. Vrabel teve um recorde de 54-45 em seis temporadas, incluindo três idas aos playoffs e uma ao jogo pelo título da AFC, como técnico do Tennessee Titans. Vrabel também tem uma forte ligação com os Patriots. Ele passou oito de suas 14 temporadas na NFL com os Patriots e fez parte de três times campeões do Super Bowl liderados por Bill Belichick.

Vrabel para os Patriots parece uma boa opção para uma equipe em reconstrução. Quando os Patriots demitiram Mayo depois que ele fez 4-13, parecia que era em parte porque Vrabel estava disponível. Vrabel foi entrevistado pelos Jets em 3 de janeiro, e os Patriots demitiram Mayo alguns dias depois. Era difícil acreditar que as duas notícias não estivessem relacionadas.

Vrabel está em grande demanda. Ursos de Chicago entrevistei ele depois que os Jets o fizeram. Houve muita especulação de que os Las Vegas Raiders estariam interessados ​​em contratar Vrabel, dada a conexão entre ele e seu ex-companheiro de equipe dos Patriots, Tom Brady, que agora é proprietário limitado dos Raiders. Os Patriots obviamente também estavam focados nele em sua perseguição.

A razão pela qual Vrabel era um nome popular foi seu tempo com os Titãs. Vrabel começou sua carreira de treinador principal com quatro temporadas consecutivas de vitórias, que incluíram três jogos na pós-temporada. Em 2021, os Titãs fizeram 12-5 e ficaram em primeiro lugar na AFC. Vrabel recebeu muito crédito por esse sucesso, e o respeito por ele na liga não se dissipou muito quando ele teve duas temporadas de derrotas para encerrar seu período com os Titãs.

Com os Patriots, Vrabel assumiria um elenco que tem muitas lacunas. Os Patriots estão com 8-26 nas últimas duas temporadas. Mas a Nova Inglaterra tem esperança como zagueiro depois da promissora temporada de estreia de Drake Maye.

Vrabel parecia uma boa opção para os Patriots na temporada passada, mas os Patriots supostamente tinha um acordo com Mayo como sucessor de Belichick. Depois de uma temporada fracassada com Mayo, Vrabel ainda estava disponível. E os Patriots parecem tê-lo escolhido como alvo.