Mike Vrabel para os Jets? além de Baker Mayfield entre os SNUBS do Pro Bowl e os Eagles enfrentando Saquon vs. Gigantes | Cobertura interna

Neste episódio de Cobertura internaos anfitriões Jason Fitz, Jori Epstein e Frank Schwab investigam as últimas notícias e rumores sobre treinadores na NFL. Com o New York Jets já fazendo movimentos no início da entressafra, a busca do time pelo ex-técnico do Tennessee Titans, Mike Vrabel, está na frente e no centro. Os anfitriões exploram se Vrabel gostaria do emprego em Nova York, juntamente com as ramificações da perda da primeira oportunidade de entrevistar Vrabel pelo Chicago Bears e o potencial do coordenador ofensivo do Detroit Lions, Ben Johnson, como futuro treinador principal. O trio também aborda Mike McCarthy e se ele está ou não disputando influência com o Dallas Cowboys, dados os rumores recentes.

Mais tarde no programa, os três apresentadores abordam as polêmicas escalações do Pro Bowl e debatem as maiores críticas da temporada, incluindo Brian Thomas Jr, Baker Mayfield e outros.

Saquon Barkley provavelmente não jogará no domingo, apesar de ter a chance de quebrar o recorde de corrida em uma única temporada, e Fitz e Jori pensam sobre o que essa decisão implica e se o Philadelphia Eagles está ou não tomando a decisão certa. Por fim, o episódio termina com previsões para Minnesota Vikings vs. Detroit Lions, onde os três anfitriões concordam que os Vikings têm vantagem, apesar da temporada impressionante dos Lions.

(00:30) – Notícias e rumores do carrossel de coaching: Vrabel, McCarthy, Johnson e mais

(30:40) – Escalações do Pro Bowl anunciadas: Maiores desprezos

(48:10) – Por dentro da decisão dos Eagles de sentar Saquon Barkley

(59:00) – Escolhas e previsões de Vikings vs. Leões

NASHVILLE, TN – 26 DE NOVEMBRO: O técnico do Tennessee Titans, Mike Vrabel, durante um jogo entre o Tennessee Titans e o Carolina Panthers em 26 de novembro de 2023 no Nissan Stadium em Nashville, Tennessee. (Foto de Matthew Maxey/Icon Sportswire via Getty Images)

🖥️ Assista este episódio completo em YouTube

Confira o restante da família de podcasts do Yahoo Sports em ou em Podcasts de esportes do Yahoo