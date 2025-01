Mike Vrabel potrebbe essere interessato a un lavoro diverso da quello dei Patriots

La decisione dei Las Vegas Raiders di separarsi dall’allenatore Antonio Pierce dopo solo un’intera stagione ha posto le basi per un’entusiasmante ricerca.

Con la crescente influenza di Tom Brady come comproprietario, crescono le speculazioni sul fatto che un volto familiare dei suoi tempi con i New England Patriots possa prendere il timone.

Mike Vrabel, che secondo quanto riferito è in trattative con i Patriots ed è considerato il loro candidato principale, potrebbe avere un’opzione ancora più allettante sul tavolo.

L’insider della NFL Ian Rapoport suggerisce che la situazione dei Raiders potrebbe rivelarsi particolarmente allettante.

“Il fatto che i Raiders ora abbiano un’apertura come capo allenatore e un’apertura come direttore generale apre almeno la porta che sarebbe qualcosa che Vrabel potrebbe potenzialmente prendere in considerazione”, ha detto Rapoport, tramite Savage Sports.

RAPPORTO: Irritato: @RapSheet Mike Vrabel potrebbe essere interessato al lavoro sui Raiders. “Il fatto che i Raiders ora abbiano un posto come capo allenatore e come direttore generale almeno apre le porte a qualcosa che Vrabel potrebbe potenzialmente prendere in considerazione”. Vrabel è… pic.twitter.com/fnpXKZF90b —Savage (@SavageSports_) 9 gennaio 2025

Vrabel è emerso come uno dei nomi più in voga nel carosello tecnico di quest’anno dopo aver trascorso questa stagione come consulente con i Cleveland Browns.

Come capo allenatore dei Tennessee Titans dal 2018 al 2023, ha compilato un record di 54-45 con tre presenze nei playoff e ha raggiunto una partita del campionato AFC.

Il 49enne ha attirato l’interesse di più squadre, con interviste allineate o completate con i New York Jets, New Orleans Saints e Chicago Bears.

La possibilità di una riunione Brady-Vrabel a Las Vegas deve affrontare un ostacolo significativo: i Patriots.

La decisione del New England di lasciare l’allenatore Jerod Mayo dopo la sua unica stagione è arrivata giorni prima dell’annuncio di Pierce da parte dei Raiders, aggiungendo un altro livello di complessità al potenziale punto di atterraggio di Vrabel.

Le prossime settimane dovrebbero rivelare se l’influenza di Brady e i posti vacanti di capo allenatore e direttore generale dei Raiders saranno sufficienti per attirare Vrabel a Las Vegas, o se il richiamo di tornare nel New England si rivelerà troppo forte per resistere.

PROSSIMO: Mike Lombardi chiarisce le voci su Bill Belichick, NFL