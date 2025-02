Mike Woodson renuncia em Indiana? Hoosiers treinou em conversas com a Alma Mater para parar de publicar

No meio de uma campanha decepcionante que acompanha o torneio da NCAA pelo segundo ano consecutivo, o treinador de Indiana Mike Woodson está conversando com sua alma mater para eventualmente renunciar, as fontes confirmaram ao CBS Sports. A linha do tempo e os detalhes específicos do êxodo de Woodson ainda não foram determinados na noite de quinta -feira.

A segurança trabalhista de Woodson foi questionada com o aumento do escrutínio durante o mês passado. Indiana (14-9) perdeu quatro consecutivos (e seis dos últimos sete), caindo da imagem do torneio da NCAA no processo.

O programa Woodson não está próximo das expectativas em anexo no outono passado. A IU foi o número 17 da pré -temporada dos 25 melhores, mas não foi classificada desde o início de dezembro. Os Hoosiers afundaram na metade inferior de dez grandes de 18 equipes e precisam de uma grande onda contra um calendário difícil do Big Ten nas últimas semanas da temporada regular para ter esperanças gerais para Maduro de março.

Depois que Indiana ficou para trás em 19-2 para começar seu jogo em Wisconsin na noite de terça-feira, Woodson teve mais tarde: “Novamente, isso é para mim, cara. Estamos empurrando, puxando e raspando e apenas tentando conseguir o que podemos conseguir .

Os Hoosiers perderam 76-64 para cair para 5-7 na conferência.

“Simplesmente não somos uma equipe difícil”, acrescentou Woodson. “Nós não somos. Não somos difíceis.”

Se ele atira, Woodson foi devido a mais de US $ 8 milhões. Se você chegar a um acordo formal de demissão com a escola, as finanças do seu êxodo poderão ser reduzidas.

Woodson, 66 anos, foi contratado em março de 2021, após a demissão de mais de US $ 10 milhões de Archie Miller após seu mandato de quatro anos em Bloomington. Woodson foi trazido por seus laços de Indiana. Ele jogou por Bob Knight (1976-80), mas em particular nunca treinou na universidade. Woodson trabalhou no NBA Por 25 anos, mesmo como treinador de Hawks e Knicks. O ex -aluno de destaque da IU Quinn Buckner e outros, perturbado por substituir Miller.

Os Hoosiers fizeram o torneio da NCAA como número 12 de semente em 2022, com 21-14 na estréia de Woodson. No ano 2, com o American Trayce Jackson-Davis e a seleção da loteria Jalen Hood-Schifino, Indiana, 23-12 e obteve 4 sementes, mas perdeu na segunda rodada do torneio da NCAA. Essa equipe acabou empatada por segundo no Big Ten.

Esses últimos dois anos foram decepções consideráveis. Indiana tinha 19-14, uma temporada atrás, então foi um dos maiores gastos no portal da primavera passado, eliminando US $ 5 milhões, segundo as fontes. O investimento não valeu a pena. Indiana tem 2-9 em jogos Quad 1, e suas perspectivas de torneio pioraram programando uma lousa suave sem conferências de novembro/dezembro.

O próximo jogo de Indiana está em casa às 13h ET na CBS. Os Hoosiers são bem-vindos em 17-5 Michigan, treinados por Dusty May, um ex-gerente de Indiana que era um nome quente no carrossel de treinamento na última temporada. May rejeitou Oberturas de Louisville e Vanderbilt quando ele optou por assumir um contrato de cinco anos para treinar os Wolverines.