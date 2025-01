Mikel Arteta dell’Arsenal è “molto preoccupato” per l’infortunio di William Saliba

Mikel Arteta ha ammesso di essere “molto preoccupato” per lui. Guglielmo Salibainfortunio dopo che il difensore dell’Arsenal ha mancato il pareggio per 2-2 di sabato contro l’Aston Villa.

Alla perdita di due punti in Premier League si sono aggiunte le preoccupazioni per Saliba, che non era nemmeno in squadra dopo aver riportato un infortunio al tendine del ginocchio nella vittoria per 2-1 sul Tottenham a metà settimana.

Il nazionale francese è parte integrante della difesa dell’Arsenal e la sua assenza per un infortunio alla schiena nella seconda metà della stagione 2022-23 ha minato le possibilità di restare al Manchester City nella corsa al titolo.

“Penso che domani avremo più informazioni, faremo più test su di lui e saremo più chiari al riguardo”, ha detto Arteta.

“Sicuramente (siamo preoccupati), soprattutto per i numeri che abbiamo a disposizione e guardando la nostra panchina. Molto preoccupato”.

Arteta è stato costretto a riorganizzare la sua difesa Giuria del legno passare al centro accanto ad esso Gabriele e un centrocampista Tommaso Partey compilando come terzino improvvisato.

L’Arsenal è avanti 2-0 dopo i gol Gabriele Martinelli E Kai Havertz ma Villa ha risposto e Ollie Watkins pareggiato dopo Turi Tielemans riportò la sua parte in contesa.

Arteta ha elogiato la prestazione della sua squadra ma ha criticato la difesa per il secondo gol Matty Cash sorvola un cross che Watkins trasforma con un sontuoso tiro al volo.

“Possiamo incolpare noi stessi perché difendere come abbiamo fatto, soprattutto con un gol, non può far parte del nostro gioco se vogliamo essere ai massimi livelli in questo paese”, ha detto Arteta. “Del resto, cos’altro posso chiedere a una squadra contro una squadra davvero forte?”

William Saliba si è infortunato al tendine del ginocchio nella vittoria infrasettimanale contro il Tottenham. Marc Atkins/Getty Images

Arteta spera che le scansioni su Saliba non mostrino lesioni gravi poiché le statistiche suggeriscono che è vitale per l’Arsenal.

Con Saliba in squadra, l’Arsenal ha una percentuale di vittorie del 72%, mentre è scesa al 38% nelle partite perse da allora.

Il pareggio dell’Arsenal, secondo in classifica, lo ha lasciato a sei punti dal Liverpool, che ha anche lui una partita in mano, e Arteta ha accennato a una mossa nella finestra di mercato di gennaio.

“Guardate le prestazioni, non so quante squadre giochino a questo livello in campionato”, ha detto. “Quando guardi la panchina probabilmente penserai: penso che siamo pochissimi”.