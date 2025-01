Mikel Arteta: i giocatori dell’Arsenal sono consapevoli della necessità di nuovi acquisti

Mikel Arteta ha detto che i suoi giocatori dell’Arsenal “riconoscono” la necessità di un nuovo acquisto questo mese e stanno parlando con la sua squadra dei possibili obiettivi.

Fonti hanno detto a ESPN che i Gunners stanno cercando rinforzi nel mercato di gennaio dopo che gravi infortuni si sono aggiunti alla loro decisione di non ingaggiare l’attaccante la scorsa estate. Gabriele Gesù E Bukayo Saka.

L’Arsenal sta valutando diverse opzioni in attacco e a centrocampo Riso Declan ha accennato ai sentimenti dei suoi compagni di squadra quando ha suggerito, dopo la vittoria sul Tottenham Hotspur, che “non sarebbe sorpreso se facciamo qualcosa” prima della chiusura della finestra il 3 febbraio.

Alla domanda se i giocatori gli avessero parlato di volere un nuovo acquisto, Arteta ha detto: “Non così, ma siamo stati tutti lì, ci guardiamo tutti. Abbiamo numeri molto, molto brevi per molti, molti settimane e si rendono conto della tua situazione, tutti noi.

“Ecco perché cerchiamo di fare ciò che è giusto per il club, la squadra, questa è la nostra intenzione.

Mikel Arteta spera che l’Arsenal acquisterà l’attaccante prima della fine della finestra di mercato di gennaio. Bradley Collyer/PA Immagini tramite Getty Images

Pressato sulla possibilità di consultarsi con i giocatori sui potenziali acquisti, ha continuato: “A volte lo faccio, soprattutto se li conoscono, perché ci allontana dal computer e da ciò che dicono i dati ed è reale.

“L’ho visto, lo sento. Un giocatore può segnare tanti gol, fantastico. Come reagisce questo giocatore quando non segna da sei o sette partite? Questo è quello che mi interessa. Guarda l’intervista ad un giocatore chi non segna da sei partite e che tipo di gol segna?

“Contro quali squadre in quale contesto? Primo tempo o secondo tempo? Solo destro, solo colpi di testa, solo spazi aperti? Gli piace il contatto fisico di questo campionato? Ce n’è tanto. Quindi quando hai un giocatore che ha trascorso molti giorni, sono informazioni davvero preziose.”

Alla domanda se lo stesse facendo adesso, Arteta ha detto: “Lo faccio sempre. Se riusciamo a prendere il giocatore giusto, ecco perché lo stiamo esaminando attivamente. Nessun giocatore, no. Qualcuno che ci renda migliori e abbia un impatto sul squadra.

“Ovviamente nel periodo in cui li abbiamo persi, idealmente avremmo bisogno di aiuto. Siamo stati bassi e ora lo siamo ancora di più. La squadra deve ancora fare i conti. Dobbiamo fare ciò che è giusto per il club.”

“Questa è una possibilità. Non dipende solo dall’Arsenal, da Mikel o dalla nostra volontà. Dipende dal mercato e da molti fattori diversi”.

Arteta ha aggiunto che c’è una possibilità Myles Lewis-Skelly (ginocchio) a Guglielmo Saliba (bicipite femorale) potrebbe affrontare i Wolves a Molineux sabato. Entrambi i giocatori dovranno affrontare test di forma fisica in ritardo.