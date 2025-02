Mikel Arteta interpreterà Mikel Merino come attaccante dell’Arsenal?

Notizia ” Notizie in Premier League ” Notizie dell’Arsenal

Merino inizierà dalla parte anteriore per l’Arsenal?





Arsenal -Manager Mikel Arteta potrebbe usare il centrocampista Mikel Merino Come attaccante dopo un infortunio al tendine del ginocchio per Kai Havertz .



All’inizio di questa settimana, i Gunners hanno subito un’enorme battuta d’arresto con Havertz che ha ottenuto un infortunio al tendine del ginocchio. È escluso per il resto della campagna.

Di conseguenza, i Gunners sono senza un attaccante specializzato, considera Gabriel Gesù è stato anche messo da parte per la stagione con un problema con il legamento del ginocchio.

Leandro Trossard Ha giocato in passato come falso numero nove, ma AFC Amden afferma che i Gunners hanno in programma di giocare in anticipo a Merino.

Lo spagnolo ha avuto una campagna di debutto mista con i Gunners, ma è uno degli obiettivi contro Liverpool e Brentford.

Il vincitore dell’Euro 2024 ha una forte presenza in onda e l’Arsenal potrebbe cercare di usare la sua forza nelle prossime settimane a loro favore.

L’Arsenal affronterà Leicester City sabato al King Power Stadium sabato. È un must per rimanere in vita nel titolo.