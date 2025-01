Mikel Arteta reagisce al rigore di Brighton nel pareggio per 1-1

Notizia » Novità sull’Eredivisie » Notizie su Brighton e Hove Albion

Arteta dopo il calcio di rigore al Brighton





Direttore dell’Arsenal Mikel Arteta ha inviato la sua risposta immediata dopo il pareggio per 1-1 della Premier League contro il Brighton & Hove Albion in trasferta.



I Gunners hanno aperto le marcature all’Amex Stadium via Ethan Nwaneri ed è riuscito a mantenere il comando fino all’intervallo.

Il secondo tempo ha visto i giganti londinesi apparire al secondo posto nella maggior parte delle occasioni e alla fine hanno concesso il pareggio dal dischetto.

Guglielmo Saliba è stato condannato per una testata João Pedro in area di rigore, ma i replay hanno mostrato che è stato lui a entrare per primo in contatto con la palla.

Dopo il pareggio per 1-1, Arteta ha detto che l’incidente del rigore è stato bizzarro e non ha mai visto una decisione simile nella sua carriera.

Ha detto: “Bizzarro. Ciò significa che probabilmente non l’abbiamo mai visto prima. Non l’ho mai visto nella mia carriera. Quindi è nuovo”.

Lo stallo lascia l’Arsenal a cinque punti dalla capolista Liverpool, ma I Rossi mancano ancora alcune partite.