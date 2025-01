Mikel Arteta reagisce dopo il pareggio dell’Arsenal contro l’Aston Villa

Notizia » Novità sull’Eredivisie » Novità dell’Arsenal

Arteta sul pareggio dell’Aston Villa





Direttore dell’Arsenal Mikel Arteta ha inviato la sua risposta dopo il pareggio per 2-2 di sabato contro l’Aston Villa in Premier League.



I Gunners hanno avuto un buon primo tempo e hanno aperto le marcature Gabriele Martinelli. Kai Havertz due gol in vantaggio dopo l’intervallo.

Poi, però, hanno perso slancio con due gol subiti in un breve lasso di tempo. Alla fine l’Arsenal non è riuscito a trovare il vincitore.

Dopo la partita, Arteta ha detto che i suoi giocatori stavano giocando ad un livello così alto, ma i gol subiti erano inaccettabili.

Ha detto: “In attacco e in difesa penso che il livello a cui stiamo giocando sia così, così, così alto, ma manca qualcosa.

“Quella linea è così sottile e dobbiamo trovarla. Il modo in cui concediamo gol oggi non può far parte del nostro gioco”.

Lo stallo lascia l’Arsenal a sei punti dalla capolista Liverpool nella massima serie, ma la squadra del Merseyside ha ancora una partita in mano.