Mikel Arteta rompe il silenzio su Raheem Sterling

Arteta su Sterling dopo la vittoria a Leicester





Arsenal -Manager Mikel Arteta ha parlato Raheem Sterling La performance dopo la vittoria per 2-0 della Premier League su Leicester City sulla strada.



L’Internazionale d’Inghilterra iniziò sull’ala sinistra contro le volpi dopo lesioni inaspettate Gabriel teinies E Kai Havertz Questo mese.

Sterling non ha dato nulla in un punto di vista offensivo. Non era in grado di vincere nei suoi duelli ed era anche colpevole del fatto che era fuorigioco e perdeva il possesso.

Alla fine la sterlina fu sostituita da Mikel Merino Al 69 ° minuto. Lo spagnolo ha fatto la differenza con un braccio brillante.

Dopo la partita, a Arteta è stato chiesto della mancanza di ritmo di Sterling. Lui rispose:

“Tutti (ha bisogno di ritmo). Nel primo tempo, specialmente nei primi 20-25 minuti, non eravamo sui nostri standard e quando ciò accade, guardi i giocatori anteriori.”

Sterling era uno dei peggiori artisti sul campo e poteva essere caduto sul divano quando l’Arsenal West Ham alla fine di questo mese si unì.