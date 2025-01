Mikel Arteta sull’infortunio di Gabriel Jesus dopo la sconfitta del Man Utd

Arteta sulla ferita di Gesù





Direttore dell’Arsenal Mikel Arteta fornito un aggiornamento Gabriele Gesù dopo la sconfitta al terzo turno della FA Cup contro il Manchester United all’Emirates Stadium.



I Gunners subirono una sconfitta shock contro i Red Devils in FA Cup. Hanno avuto un vantaggio maschile per più di 60 minuti, ma non sono riusciti a trovare il vincitore nei tempi regolamentari (1-1).

La partita alla fine si è conclusa ai calci di rigore dove lo United ha avuto la meglio. Dopo la partita, ad Arteta sono state poste molte domande, inclusa una sull’infortunio di Jesus.

Il brasiliano è stato portato via in barella dopo aver subito un apparente infortunio al ginocchio e Arteta ha riconosciuto che le cose non andavano bene perché aveva molto dolore mentre lasciava il campo.

Ha detto: “Nessun aggiornamento ma non ha un bell’aspetto. Soffriva molto, è dovuto scendere in barella e non ha un bell’aspetto”.

Ora che Gesù è messo da parte, Kai Havertz resta l’unico attaccante specialista della rosa e dovrà farsi avanti nelle prossime settimane.