Mikel Artta arriva Kai Haverz come “Powerhouse” dell’Arsenal

Mikel Arteta ha descritto Kai Havertz Come “centrale elettrica” ​​genetica e ha sostenuto la Germania Internazionale a compensare a gennaio per firmare l’arsenale in avanti.

Il Sagittario non ha nascosto il loro desiderio di aggiungere un giocatore attaccante nella finestra centrale dopo l’infortunio Bukayo da E Gabriel Gesù Ma non hanno avuto successo dopo che Aston Villa ha respinto un’offerta di 40 milioni di GBP ($ 49,9 milioni) Ollie Watkins.

Gesù è pronto per essere per il resto della stagione dopo aver subito un’operazione al ginocchio, mentre la giacca non è prevista fino al prossimo mese prima e maggiore attenzione su Havertz per svolgere un ruolo chiave come sfida dell’Arsenal su tre fronti.

Bertz – La firma del Chelsea nel 2023 – ha supportato la Coppa Carabao davanti alle semifinali centrali contro il Newcastle – per gestire il carico di lavoro, il che potrebbe teoricamente significare l’inizio di ogni partita per il resto della stagione.

Domenica, Kai Havertz ha segnato il suo nono gol in Premier League nella stagione dell’Arsenal 5-1 drubbing di Manchester City. David Price/Arsenal FC tramite Getty Images

“Non lo so … è un’opzione (potrebbe iniziare ogni gioco)”, ha detto Arteta. “Forse passeremo questa sceneggiatura e segneremo altri 15 o 18 gol? Riesci a immaginarlo? Questo è un buon scenario.

“Geneticamente, è una potenza. È così ben costruito. È un giocatore che qualunque cosa tu gli chieda è come correre nella zona sei, essere molto robusto, lunghe distanze. Il suo corpo assorbe tutto.

“Quando vedi un professionista come vive la sua vita, è immacolato. Fa più di qualsiasi altro giocatore. Questa non è una coincidenza. E poi penso che sia così intelligente.

“Sa cosa è buono per lui e cosa no. Sappiamo come gestirlo e crediamo che se dice qualcosa, è per la ragione giusta, non perché vuole evitare qualcosa. Quando qualcosa funziona, non toccarlo. “

Havertz ha segnato 15 gol e ha registrato cinque assist in 33 partite in questa stagione, ma ha affrontato critiche per una serie di brutti errori, in particolare all’epoca l’Arsenal ha vinto una delle cinque partite il mese scorso, tra cui la prima tappa del 2-0 Newcastle.

“Ha giocato molto a calcio, ma la sua robustezza, la sua disponibilità è incredibile”, ha continuato Arteta.

“Quando glielo chiedi, si sente meglio quando suona ogni tre giorni. Ad esempio, ci siamo rilassati contro Girona. E poi si sentiva fresco.

“Poi ha avuto una partita molto impegnativa contro il Manchester City per il ruolo che ha dovuto fare. Vedremo come sono.

L’Arsenal ha anche affermato che l’Arsenal nominerà presto un direttore sportivo permanente che sostituirà l’EDU che si è dimesso a novembre ed è pronto a assumere un ruolo importante che guida il modello multi-club, che è guidato da Nottingham Evangelos Marinakis.

Fonti hanno affermato ESPN che i tiratori hanno ora identificato un elenco più ristretto di candidati che devono essere considerati insieme al direttore dello sport temporaneo Jason Ayt, che si è esibito dopo l’EDU.

“La decisione che penso sarà presa relativamente rapidamente, che si tratti di Jason o di qualcun altro che non conosco, ma penso che questa decisione sarà presa abbastanza presto”, ha aggiunto Arta.