Mikel Artta dell’Arsenal sull’infortunio di Kai Havertz: “L’incidente lo sta aspettando”

Mikel Arteta ha descritto Kai HavertzFeriti al tendine del ginocchio come “incidente attesa che accada” e ha rilasciato le grida dei suoi giocatori per mostrare “ciò che hai fatto” in sua assenza.

Un uomo di 25 anni subisce un intervento chirurgico e il resto della stagione mancherà dopo aver mantenuto il problema durante la difesa del set durante l’allenamento invernale del club a Dubai all’inizio di questa settimana.

L’Arsenal è ora senza riconosciuto n. 9 con Gabriel Gesù Si sono anche trasferiti alla stagione successiva dopo un intervento chirurgico al ginocchio mentre le loro opzioni offensive sono ulteriormente esaurite da un infortunio Bukayo da E Gabriel Metinies.

La festa nel nord di Londra ha deciso di non firmare in avanti a gennaio Ollie Watkins Aston Villa ha rifiutato, sebbene Artta ha rifiutato di escludere la possibilità di firmare un agente libero per il supporto Leandro TrossardChe probabilmente guiderà la sua prima linea contro Leicester City sabato.

“Abbiamo avuto un grande campo a Dubai, ricaricando, addestrando, abbiamo avuto un po ‘di tempo libero e ci siamo uniti alla natura e ad altri ambienti e poi l’infortunio è diventato un modo inaspettato”, ha detto Artta.

“Quindi è un duro colpo, ovviamente a causa delle lesioni che abbiamo. Ma per fortuna abbiamo attraversato molto in questa stagione. Abbiamo giocato senza Gabriel Magalhãessenza William Salibasenza Ben White Per tutta la stagione, Tamehiro Tomiyasu L’intera stagione (Riccardo) calafiori per due mesi (Mikel) Merino per due mesi, Martin Ødegaard Due mesi, Bukayo da Tre mesi, Gabriel Jesus, tutti. Quindi è tutto. Questa è una sfida davanti.

“Lo adoro e non vediamo l’ora di vederti dove siamo con tutte le cose che ho menzionato in cima a giocare quattro volte con 10 uomini, Blaz, Blah, Blah. Quindi vediamo di cosa è fatta la squadra.”

In questa stagione, Mikel Artta ha dovuto affrontare la crisi dell’infortunio dell’Arsenal. Getty

Artta, che ha un impatto che ha un impatto che ha un programma di infortunio, ha dichiarato: “Le prove che possiamo fornire sono molto limitate in molti aspetti e ogni caso è molto diverso. Ovviamente, alcuni di loro che sappiamo si basano sul carico e i minuti sono inevitabili.

“Abbiamo giocatori che sono stati feriti che hanno giocato 130 partite nelle ultime due stagioni. Alla fine, è un incidente in attesa. Se continui a caricare, caricare e caricare. È stress?

“È molto difficile sottolineare qualcosa, ma il programma è super impegnativo. Per alcuni giocatori, specialmente per i giocatori esplosivi, diventa un vero problema.

“Ci alleniamo meno che mai. Vedi i nostri dati, ci alleniamo meno che mai. È normale. Non c’è tempo per l’allenamento. Stiamo parlando di allenarci solo su ciò che sta accadendo sull’erba.

“Il problema più grande è che non eserciti i muscoli. Questo è un problema. Il muscolo è quindi sottovalutato. E poi si espongono i muscoli e i tendini di un’esposizione che non possono assorbire perché il tendine ha bisogno di 72 ore per riprendersi.

“Così tante persone parlano di ciò che facciamo fuori, è dentro quando devi caricare i muscoli a due, tre, sei, otto settimane. Non l’hai fatto, il rischio di lesioni è molto più grande.

“Uno perché il muscolo e il tendine non si sono ripresi e quindi non è pronto ad assorbire l’onere e lo stress che lo dai ogni tre giorni.”

Sebbene la finestra di trasmissione sia chiusa, i club possono ancora firmare giocatori non collegati e Artta ha lasciato la porta aperta a una possibile svolta. L’ex attaccante Chelsea Diego Costa, l’ex attaccante del Real Madrid e Siviglia Mariano Diaz e Carlos Vela – che si è unito all’Arsenal nel 2005 prima della partenza nel 2012- è uno degli aggressori nell’elenco degli agenti liberi.

“Esploreremo ogni possibile situazione e decideremo da lì”, ha detto Arteta.