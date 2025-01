Milan, Dortmund attacca il Manchester United Marcus Rashford – fonti

Il Manchester United attende offerte formali di prestito da Milan e Borussia Dortmund Marco Rashford dopo che entrambi i club hanno manifestato il loro interesse per i giocatori, hanno riferito fonti a ESPN.

Lo United sta lavorando attivamente agli accordi per Rashford nella finestra di gennaio con l’attaccante inglese in difficoltà sotto la guida del nuovo allenatore Ruben Amorim.

Rashford non gioca dalla vittoria per 2-1 contro l’FC Viktoria Plzeň il 12 dicembre. Il club è disposto ad ascoltare tutte le offerte per il 27enne, sia a tempo indeterminato che in prestito. Anche il Napoli è interessato a Rashford.

Fonti hanno detto a ESPN che il risultato più probabile questo mese – se dovesse lasciare l’Old Trafford – è un prestito definitivo. Inoltre, non è escluso che Rashford rimanga allo United oltre la scadenza.

Sia il Milan che il Dortmund dovrebbero pagare una parte significativa dello stipendio di Rashford prima che venga concordato qualsiasi accordo.

Il suo stipendio di circa 350.000 sterline (436.000 dollari) a settimana è l’ostacolo principale. Lo United è disposto a essere flessibile per facilitare il trasferimento, ma i dirigenti hanno promesso che non accadrà più Raheem SterlingIl trasferimento all’Arsenal, in cui il Chelsea ha accettato di continuare a pagare quasi il 90% dello stipendio dell’esterno.

Marcus Rashford è caduto in disgrazia al Manchester United. James Gill – Danehouse/Getty Images

Rashford gradirebbe anche l’interesse della Spagna, in particolare del Barcellona, ​​ma la loro situazione finanziaria complicherebbe qualsiasi mossa.

Lo United non ha inoltre escluso di avviare trattative con un altro club della Premier League se pretendenti come Arsenal, Chelsea o Tottenham decidessero di ingaggiarlo.

La delicata situazione finanziaria dello United significa anche che dovrà ascoltare le offerte per ogni membro della rosa della prima squadra.

Il club non sta cercando attivamente di scaricare giocatori come Kobbie Mainooma fonti hanno detto a ESPN che nessuno è vietato mentre cercano di pareggiare i conti.

Mainoo vuole restare all’Old Trafford nonostante i lenti progressi durante le trattative per il prolungamento del contratto, secondo fonti.

Il contratto del centrocampista inglese durerà fino al 2027 con opzione per prolungarlo di un altro anno.