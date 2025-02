Milwaukee Breweers Top Prospects 2025: Jeroson Quero procura retornar à pista após a lesão do dia de abertura

Fevereiro está aqui e o treinamento da primavera está chegando, o que pode significar apenas uma coisa nessas partes: é hora de classificar as perspectivas de ligas menores. Cada time da Major League está vendendo esperança para seus fãs: alguns o vendem mais imediatamente, na forma de offsons ativos cheios de contratações de agentes gratuitos e aquisições comerciais. Enquanto isso, outros estão vendendo no personagem das perspectivas que podem fazer a diferença nos próximos anos.

A CBS Sports continua a examinar as três melhores perspectivas em cada organização. Nossa definição de “perspectiva” é simples: esse jogador tem a elegibilidade de novato restante para a temporada de 2025? Nesse caso, eles são uma perspectiva; Caso contrário, é por isso que seu jovem jogador favorito está ausente dos procedimentos.

Como sempre, essas listas são formadas após conversas com exploradores, analistas, especialistas em desenvolvimento dos jogadores e outros avaliadores de talentos da indústria. Há uma boa quantidade de avaliação de primeira mão, análise estatística e pesquisa histórica também misturadas. Além de um acúmulo de viés pessoal: todos temos certos recursos e perfis que preferimos aos outros, não faz sentido fingir o contrário.

Lembre -se de que não há resposta correta com esse tipo de coisa. Além disso, essas são simplesmente nossas opiniões, o que significa que elas não têm um relacionamento real no futuro. Já publicamos nossa classificação das 25 melhores perspectivas em todos os menores.

Com tudo isso fora do caminho, classificaremos as três melhores perspectivas do sistema Milwaukee Brewers.

O gancho curto: Deat de qualidade do anterior para perdidos

Quero (seu primeiro nome é pronunciado “Yeff-e-sun”) começou seu labrum imergindo em uma tentativa de pick-off no último dia de abertura, que requer cirurgia no ombro que termina a temporada que colocou um arco em seu ano após uma aparição em um único prato. Sempre que ele se recupera completamente, ele deve ser uma das melhores perspectivas de captura no jogo novamente. Quero combina a força acima da média (lançou 16 jogadores em 90 jogos duplos em 2023) com uma forte base defensiva que inclui um braço médio. Se você pode retomar onde o deixou (e não há garantias disso), deve fazer sua estréia nas grandes ligas antes que o ano seja lançado. Mlb E: Final do verão 2025

O gancho curto: Upside, com um capital U

O golpe do Switch não celebrará seu 18º aniversário até 8 de maio e não tirou um único corte da complexa liga. Por favor, entenda que há uma ampla margem de erro nesta classificação. Ao mesmo tempo, é difícil ignorar a combinação de jovens de feitos; Resultados (atingir .331/.458/.554 com mais caminhadas do que socos); e características físicas. Ele tem o tipo de explosividade que é um bom presságio para ele que cresce pelo menos no poder, bem como um bom atletismo que lhe permitiu deslizar 28 bases em 32 tentativas. Novamente, há muitas coisas que podem dar errado aqui. No entanto, se as coisas estiverem bem, estamos falando de um potencial artista de calibre Star. Mlb E: Primavera 2029

O gancho curto: Grandes coisas, taxas de caminhada

Misiorwski é uma perspectiva fascinante. Ele teve uma média de quase 13 strikeouts para cada nove entradas como profissional, graças a um excelente arsenal (um modelo de qualidade de lançamento descreveu os cinco lançamentos como a média superior) e um lançamento enganoso de baixo slot. Infelizmente, sua subida foi desacelerada por um pequeno defeito irritante: seu comando médio de bem -estar. Misiorwski entregou quase seis passes gratuitos por nove, questionando suas chances de durar como chefe da liga principal. Se os fabricantes de cerveja podem ajudá -lo a pressionar sua alça, você terá o contrário do impacto; Claro, se tão simples, isso seria feito. Como tal, Misiorwski parece mais propenso a aterrissar em um alto papel de alavancagem. Daremos a você outro ano para evitar essa designação. MLB e: Verão 2025